Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jak będzie wyglądał rząd w Czechach i gdzie jest "czerwona linia"? Trwają rozmowy

Wybory w Czechach wygrała partia ANO kierowana przez Andreja Babisza
Partia ANO byłego premiera Andrieja Babisza wygrywa wybory w Czechach
Źródło: Reuters
Wybory do Izby Poselskiej w Czechach zwyciężyła populistyczna partia ANO Andreja Babisza. Bezpośrednio po głosowaniu rozpoczęły się rozmowy o nowym rządzie, a do domu lidera ruchu przyjechali przedstawiciele prawicowego ugrupowania Zmotoryzowani, a później skrajnie prawicowej SPD.

Chociaż populistyczny ruch ANO Andreja Babisza wygrał w sobotę wybory, to nie jest w stanie sam utworzyć większościowego rządu. Babisz już w kampanii wyborczej wykluczył jakiekolwiek porozumienie i współpracę z partiami dotychczasowej koalicji. "Zdradzilibyśmy naszych wyborców" - powiedział w triumfalnym przemówieniu, gdy stało się jasne, jaki będzie układ sił w nowej Izbie Poselskiej.

"Rządzić państwem jak firmą". Wywrócił system do góry nogami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Rządzić państwem jak firmą". Wywrócił system do góry nogami

Cezary Paprzycki

Po pierwszych spotkaniach politycy potencjalnej koalicji rządowej ANO, SPD i Zmotoryzowanych nie rozmawiali z dziennikarzami. Jedno i drugie spotkanie trwało po około pół godziny. ANO powinno mieć 80 z 200 poselskich mandatów. SPD 15, a Zmotoryzowani 13. Rząd większościowy mógłby powstać tylko ze wspólnym udziałem tych trzech ugrupowań. Innym wariantem może być rząd mniejszościowy tolerowany przez SPD i Zmotoryzowanych.

Jeden z najbliższych współpracowników Babisza, były wicepremier i minister przemysłu Karel Havliczek, przed rozmowami z partnerami oczekiwał, że przedstawią oni swoje postulaty związane z przyszłym rządem. Analitycy są zdania, że ze strony SPD te żądania nie będą wygórowane, ponieważ wyborczy wynik skrajnej prawicy okazał się gorszy niż przewidywano. W kampanii lider SPD mówił o gotowości obsadzenia przez jego ludzi kilku stanowisk w rządzie, w tym resortów spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych. Po wyborach żądania powinien mieć skromniejsze - uważają analitycy. Zwracają uwagę na państwowe spółki, kierownictwo Izby Poselskiej oraz stanowiska wiceministrów.

Wybory w Czechach wygrała partia ANO kierowana przez Andreja Babisza
Wybory w Czechach wygrała partia ANO kierowana przez Andreja Babisza
Źródło: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

"Czerwona linia" i licytacje

Babisz i jego współpracownicy wykluczają udział polityków SPD w rządzie, także z uwagi na ich postulat opuszczenia Unii Europejskiej i NATO. Havliczek odpowiadając na pytanie o takie żądanie, stanowczo określił je mianem "czerwonej linii", której ANO nie przekroczy. Przy wariancie cichego wsparcia mniejszościowego rządu oba ugrupowania nie muszą rezygnować ze swoich pryncypiów programowych.

Jeden z liderów Zmotoryzowanych, Filip Turek, który po wejściu do krajowego parlamentu będzie musiał złożyć mandat eurodeputowanego, przed spotkaniem z Babiszem powiedział dziennikarzom, że jego partia będzie licytowała wysoko. Jest przekonany, że przypadła jej rola języczka u wagi i będzie uczestniczyć w sprawowaniu władzy. Turek mówił między innymi o tym, że mógłby być ministrem spraw zagranicznych lub przemysłu, a szef partii Petr Macinka "byłby idealnym ministrem środowiska".

Zmotoryzowani zgadzają się z ANO co do nieprzyjmowania euro i nielegalnej migracji. Odrzucają zielony ład i nie chcą wychodzić z Unii Europejskiej i NATO.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Duży krok". Gratulacje z Budapesztu

"Duży krok". Gratulacje z Budapesztu

Ruch "czeskiego Orbana" ma zwycięstwo w kieszeni

Ruch "czeskiego Orbana" ma zwycięstwo w kieszeni

Przedstawiciele ANO spotkają się z prezydentem

Rozmowy pod egidą ANO, które mają przybliżyć powstanie gabinetu kierowanego przez Babisza, musiały rozpocząć się jeszcze w sobotę, ponieważ na niedzielę rano przedstawiciele zwycięskiego ruchu zostali zaproszeni na spotkanie z prezydentem Petrem Pavlem. Głowa państwa chce się dowiedzieć, jak Babisz i jego ruch wyobrażają sobie utworzenie rządu.

Pavel w niedzielę spotka się także z politykami z koalicji SPOLU, która w wyborach skończyła na drugim miejscu oraz z ruchem Burmistrzowie i Niezależni (STAN). Obie te formacje tworzyły gabinet Petra Fiali. W poniedziałek Pavel będzie rozmawiać z pozostałym partiami, które zasiądą w nowej Izbie Poselskiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Udostępnij:
TAGI:
CzechyAndrej BabiszPetr PavelUnia Europejska
Czytaj także:
Wypadek pod Toruniem
Czołowe zderzenie pod Toruniem. Jedna osoba zginęła, wielu rannych
Kujawsko-Pomorskie
16-letni motocyklista trafił do szpitala
16-letni motocyklista jazdę skończył w polu
WARSZAWA
Zaporoże (05.10.2025)
Pożary, część miasta bez prądu i zabici po rosyjskim ataku
Świat
imageTitle
Yamal powołany mimo prośby o odpoczynek. "Prowokacja"
EUROSPORT
Groźny wypadek w Malborku (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie osoby zginęły w nocnym pożarze
Katowice
puste biuro shutterstock_2668704345
Wkrótce dodatkowy dzień wolny od pracy
BIZNES
Policyjny alkomat (ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE)
Jedna ręka na kierownicy, druga na butelce. W organizmie 3,5 promila
Rzeszów
Akcja ratunkowa w Nepalu
Zerwane mosty, stolica odcięta od świata. Nie żyją 22 osoby
METEO
dziecko wozek spacer shutterstock_2278277989
Młodzi rodzice i ich pytania. "Te teksty zawsze mnie przerażały, więc my pytamy ekspertów"
Do wypadku doszło w niedzielę rano
Zderzenie dwóch busów. Jedna osoba nie żyje, ranni
Olsztyn
bar restauracja kawiarnia warszawa - Novikov Aleksey shutterstock_540785614
Opłata, jeśli "klient postanowi zabrać opakowanie ze sobą". Ministerstwo tłumaczy
BIZNES
wypadek trójkąt droga
Strażacy interweniowali przy kolizji. W ich wóz wjechało auto
WARSZAWA
imageTitle
Urodziny na bogato. Ibrahimović kupił Ferrari za 3,6 miliona euro
EUROSPORT
syrop lekarstwo shutterstock_1311254465
Śmiertelna substancja w syropie na kaszel. Nie żyją dzieci
Świat
Insulinooporność wynika z otyłości, nie odwrotnie. Mitem jest, że utrudnia redukcję masy ciała
To nie choroba, ale nie zwiastuje nic dobrego
Zuzanna Kuffel
shutterstock_2250571743
Ogromne wygrane w Lotto. Kumulacja rozbita
BIZNES
Julia Szczurek
Ma 10 lat, zdobyła złoto w mistrzostwach
Rzeka Tacubaya w mieście Meksyk jest wypełniona odpadami
Śmieci spowodowały powódź. Tysiące zniszczonych domów
METEO
Polskie myśliwce
"Jeden z największych ataków". Sojusznicze myśliwce na polskim niebie
Trump i Netanjahu
Trump o zgodzie Izraela, Netanjahu o nadziei na najbliższe dni
Świat
Marcin Kierwiński
"Nie ma mowy". Kierwiński o relokacji
Emmanuel Macron
Nowy premier dostał czas od prezydenta. Wymogów jest więcej
Świat
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Na Bałtyku znów może być groźnie
METEO
Ukraińscy żołnierze pod Bachmutem
W prawo zwrot! Do barbera marsz!
Aleksander Przybylski
imageTitle
Sinner i Alcaraz faworyzowani? Niemiec ma pretensje
EUROSPORT
W czasie propalestyńskiego protestu w Rzymie doszło do aktów wandalizmu
Protesty w europejskich stolicach. Doszło do starć z policją
Świat
Lotnisko w Wilnie
Prace kolejnego lotniska zakłócone. Zagrożenie dla startów i lądowań
Świat
Donald Trump
Wybory w Czechach, apel Trumpa, szalejąca burza Amy
TO WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz
Dziś spadnie deszcz, może zagrzmieć
METEO
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono "szczątki obiektu przypominającego drona"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica