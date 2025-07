Blackout w Pradze i części Czech Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Do dużej awarii doszło około południa w piątek. Po godzinie 16 wszystkie podstacje sieci przesyłowej zaczęły pracować.

Operator sieci energetycznej przekazał, że przyczyną awarii była zerwana linia wysokiego napięcia.

Na trasach utknęły pociągi, utrudnienia dotknęły pasażerów komunikacji miejskiej, awaryjne zasilanie musiały włączyć szpitale.

Głos w sprawie zabrał premier Czech.

W piątek około południa doszło do awarii systemu elektroenergetycznego w Czechach. Blackout dotknął między innymi Pragę. O przerwie w dostawie prądu informowali mieszkańcy północnych i wschodnich Czech. Problemy pojawiły się w miastach: Litomierzyce, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Rziczany koło Pragi, Uście nad Łabą, Cieplice, Kolin, Czeska Lipa.

Przed godziną 15 reporter TVN24 Wojciech Skrzypek podał, że w centrum Pragi zaczął wracać prąd. Na dworcu głównym można było już płacić kartą, a część sygnalizacji zaczęła działać.

O godzinie 17.30 wszystkie części infrastruktury kolejowej miały już energię elektryczną, ale zakłócenia w kursowaniu pociągów trwają. Minister transportu Martin Kupka ocenił, że powinny zostać usunięte wieczorem i w nocy.

Premier o przyczynach awarii

Premier Czech Petr Fiala powiedział dziennikarzom po posiedzeniu Centralnego Sztabu Kryzysowego, że przyczyną awarii prądu w piątek była usterka techniczna. Wykluczył cyberatak jako powód. Według Fiali awaria objęła 500 tysięcy odbiorców prądu. Po południu bez energii elektrycznej było 2000 odbiorców.

Minister przemysłu Lukasz Vlczek zapowiedział analizę wszystkich okoliczności awarii.

Pełne przywrócenie dostaw prądu do wszystkich odbiorców spodziewane jest jeszcze w piątek.

Operator o przyczynach awarii w Czechach

Po 16 operator czeskiej sieci energetycznej CEPS przekazał, że wszystkie podstacje sieci przesyłowej zasilające Pragę wróciły do pracy.

- W wyniku zerwania kabla energetycznego nastąpiła przerwa w dostawie prądu do sieci przesyłowej V411 i elektrowni w Ledvice, co przeciążyło inne linie i podstacje. Skutkowało to odcięciem części kraju od prądu - poinformował operator.

Wcześniej CEPS poinformowało, że zerwana linia wysokiego napięcia spowodowała przerwę w dostawie prądu w pięciu z czternastu krajów samorządowych Czech.

Minister spraw wewnętrznych Vit Rakusan powiedział, że władze nie mają żadnych informacji, które sugerowałyby, że doszło do cyberataku na infrastrukturę energetyczną.

Blackout w Pradze Źródło: TVN24

Blackout w Czechach. Stanęły windy, pociągi i komunikacja

Czeskie media podały, że wiele osób utknęło w windach. Strażacy podali, że w całym kraju awaria spowodowała 215 incydentów z zablokowanymi windami.

W Hradec Králové, które liczy około stu tysięcy mieszkańców, zatrzymywały się trolejbusy komunikacji miejskiej i nie działała sygnalizacja świetlna. Również szpital uniwersytecki w tym mieście został dotknięty przerwą w dostawie prądu. Włączył zasilanie zapasowe.

Tramwaj w Pradze po blackoucie Źródło: PAP/CTK

Utrudnienia na kolei

Piotr Sztefek z TVN24 na antenie opisywał, że w ciągu półtorej godziny udało się uruchomić dwie z trzech linii praskiego metra. Dodał, że kilkadziesiąt pociągów utknęło w aglomeracji praskiej. Strażacy dostali bardzo dużo sygnałów o tym, że w Pradze wybuchają pożary. Okazało się, że niepokój wzbudziły spaliny z uruchamianych silników, które są źródłem zapasowego zasilania. Chwilowo przestały działać bankomaty, nie można było płacić w sklepach kartami, był problem z telefonią komórkową - wyliczał Sztefek.

Przerwa w dostawach elektryczności dotknęła też fabrykę samochodów Skoda w miejscowości Mladá Boleslav.

"Proszę wszystkich pasażerów o wyrozumiałość i cierpliwość. Energetycy pracują. Lotnisko w Pradze nie zostało dotknięte przerwą w dostawie prądu. Tunele autostradowe również pozostają w użyciu" - napisał minister transportu na platformie X.

Blackout w Pradze. Relacja reportera TVN24

W wyniku awarii prądu z dużymi opóźnieniami musieli mierzyć się pasażerowie pociągów. Reporter TVN24 Wojciech Skrzypek przed godziną 15 z praskiego dworca relacjonował sytuację.

- Mogą wywołać gęsią skórkę, bo chodzi o 150 minut, 120 minut, 100 minut opóźnienia. To są te pociągi, które miały być tutaj po 12. Pasażerowie zbierają się tłumnie na dworcu - opisywał.

Blackout w Pradze

Skrzypek dodał, że widział już jeżdżące tramwaje, autobusy. - Na niektórych skrzyżowaniach wraca światło - relacjonował.

Opisał też pierwsze chwile po awarii. - Nagle rozległy się ze wszystkich stron klaksony. Pojechaliśmy na rowerach w kierunku dworca. Zobaczyliśmy, że w tunelach stoją tramwaje, a te klaksony to dlatego, że na prawobrzeżnej części Pragi padły światła - mówił Wojciech Skrzypek.

Blackout w Pradze. Relacja Wojciecha Skrzypka Źródło: TVN24

Szpitale na zasilaniu awaryjnym

W czasie blackoutu wypowiedział się minister zdrowia Czech Vlastimil Valek. "Chcę uspokoić wszystkich. Placówki opieki zdrowotnej mają jasne procedury na takie sytuacje. W szpitalach dotkniętych awarią uruchomiono generatory zapasowe. Opieka nad pacjentami nie jest zagrożona" - przekazał.

K aktuálnímu rozsáhlému výpadku elektrické energie.



Chci všechny uklidnit. Zdravotnická zařízení mají pro tyto situace připravené jasně dané postupy. V nemocnicích zasažených výpadkem naběhly záložní agregáty. Péče o pacienty není ohrožena. Samozřejmě může dojít k odkladu… — Vlastimil Válek (@vlvalek) July 4, 2025 Rozwiń

Zakłócenia pracy rafinerii

Spośród zakładów infrastruktury krytycznej prąd zakłócił ciągłe funkcjonowanie rafinerii w Litvinowie należącej do Orlen Unipetrol. Produkcję wstrzymano, a surowiec, także ten częściowo już przerobiony i znajdujący się wewnątrz instalacji zakładu, trzeba było spalić. W efekcie w odległości około 20 km od Litvinova widoczny jest bardzo gęsty, czarny dym. Widoczne są także płomienie nad wysokimi kominami rafinerii. Spółka poinformowała, że nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, a pełne przywracanie produkcji ma trwać kilka dni.

Awarie prądu w Pradze

To nie pierwszy raz, gdy w Pradze zabrakło prądu. Czeskie media przypomniały, że w lutym 2023 r. części dzielnic Praga 1 i Praga 2 znalazły się bez prądu z powodu uszkodzenia kabla podczas prac budowlanych.

Kilka miesięcy później, w czerwcu, elektryczności zabrakło w części dzielnicy Praga 6 z powodu awarii urządzeń wysokiego napięcia. Także w lipcu 2015 r. znacząca awaria dotknęła większą część centrum stolicy.

Awaria w Czechach może zwiększyć obawy o wytrzymałość europejskich sieci energetycznych. Po majowym blackoucie w Hiszpanii eksperci stwierdzili, że starzejąca się europejska sieć energetyczna i brak zdolności magazynowania energii będą wymagały bilionów dolarów inwestycji.

