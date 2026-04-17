Świat Bezpłatny wstęp do muzeów i galerii w Czechach. Znamy szczegóły Oprac. Maciej Wacławik |

Praga, stolica Czech (nagrania archiwalne) Źródło: Archiwum Reutera

Czeski resort kultury zdecydował o bezpłatnym wstępie do muzeów. Celem programu pilotażowego, który potrwa do wakacji, jest udostępnienie wystaw szerszej publiczności. Minister kultury Oto Klempirz w niedawnym wywiadzie dla Czeskiego Radia stwierdził, że frekwencja w państwowych instytucjach "niestety nadal nie wróciła do poziomu sprzed pandemii COVID-19". Dodał, że nowe rozwiązanie ma pomóc rodzinom, dla których wizyta w muzeum wiąże się zwykle z dużymi kosztami.

Do tych muzeów wejdziemy bezpłatnie

Muzeum Narodowe w Pradze Źródło: Adobe Stock

Pilotażem objęte zostało Muzeum Narodowe w Pradze, Muzeum Morawskie w Brnie, Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie, Narodowe Muzeum Techniki w Pradze i Muzeum Techniki w Brnie. Za darmo wejdziemy na stałe wystawy tych placówek w drugą niedzielę miesiąca. Oznacza to, że najbliższa okazja nadarzy się 10 maja, a kolejna - 14 czerwca.

Jak podaje Muzeum Narodowe w Pradze na swojej stronie, w dniach z darmowym wstępem bilety nie są sprzedawane, nie można też zarezerwować wejściówek. Jeśli chętnych na zwiedzanie będzie więcej niż miejsc, wstęp zostanie tymczasowo wstrzymany - poinformowała instytucja.

Bezpłatny wstęp również do galerii

W pierwszą niedzielę miesiąca za darmo będzie można wejść do Galerii Narodowej w Pradze, Galerii Morawskiej w Brnie oraz Muzeum Sztuki w Ołomuńcu - poinformował resort kultury tydzień przed ogłoszeniem pilotażu dotyczącego muzeów.

Przed wycieczką warto sprawdzić stronę internetową instytucji, do której się wybieramy. Galeria Narodowa w Pradze oferuje np. wstęp za darmo z różnych okazji. W tym roku m.in. 17 maja z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów i Galerii, 28 października (rocznica powstania Czechosłowacji) czy 17 listopada (Dzień Walki o Wolność i Demokrację).

Nie tylko muzea i galerie?

Z zapowiedzi ministerstwa wynika, że pilotażem objęte zostaną także zamki oraz pałace. - Przed sezonem letnim chcemy aktywnie wspierać ruch turystyczny w zamkach i pałacach, zwłaszcza tych, które niesłusznie pozostają w cieniu bardziej znanych miejsc - powiedziała rzeczniczka resortu Barbora Sztiastna w rozmowie z agencją prasową CTK w ubiegłym tygodniu.