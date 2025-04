Jest zgoda USA. Wielka Brytania może oddać wyspy

Archipelag Czagos na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Stany Zjednoczone wyraziły zgodę, by Wielka Brytania przekazała Mauritiusowi wyspy Czagos. Rząd Keira Starmera finalizuje porozumienie z niegdysiejszą kolonią. Na jego mocy przekaże on zwierzchnictwo nad archipelagiem, ale jedną z jego wysp wydzierżawi na co najmniej 99 lat. Podpisanie traktatu spodziewane jest w niedługiej przyszłości.

Na skróty Wielka Brytania planuje przekazać Mauritiusowi archipelag Czagos. Będzie jednak dzierżawić od niego strategicznie istotną wyspę Diego Garcia.

Na wyspie znajduje się założona przez USA baza wojskowa.

Administracja Donalda Trumpa zatwierdziła już kształt umowy.

Krytycy kwestionują zasadność i koszty traktatu.

Wielka Brytania i Mauritius pracują na finalizacją umowy w sprawie wysp Czagos. Archipelag ma trafić pod zwierzchnictwo tego drugiego. Brytyjczycy mają jednak objąć w dzierżawę wyspę Diego Garcia, gdzie znajduje się utworzona przez USA baza wojskowa. Administracja Donalda Trumpa zatwierdziła już treść porozumienia - podały we wtorek brytyjskie media.

- Współpracujemy z rządem Mauritiusa, by sfinalizować i podpisać traktat. Dokument zostanie przedłożony izbom parlamentu do kontroli i ratyfikacji - powiedział pytany o sprawę Tom Wells, zastępca rzecznika premiera Starmera. O planach przekazania zwierzchnictwa nad wyspami informowano już w październiku 2024 roku, ale zmiany we władzach Mauritiusa oraz USA opóźniły prace.

Coraz bliżej przekazania Czagos Mauritiusowi

Planowana dzierżawa wyspy Diego Garcia, gdzie znajduje się baza morska i lotnicza, ma potrwać co najmniej 99 lat. Baza znajduje się obecnie pod jurysdykcją brytyjsko-amerykańską. Zdaniem Kemi Badenoch, liderki opozycyjnej wobec rządu Starmera Partii Konserwatywnej i licznych polityków tego ugrupowania, oddawanie wysp i późniejsze płacenie za możliwość użytkowania jednej z nich "nie leży w interesie narodowym" Wielkiej Brytanii. Rząd nie precyzuje, ile kosztować będzie dzierżawa. Zapowiada jednak, że w najbliższej przyszłości podzieli się danymi na ten temat.

Archipelag Czagos

Na archipelag Czagos składa się ponad 60 małych, ale istotnych strategicznie wysp. Do 1965 roku pozostawał administracyjnie powiązany z Mauritiusem. Ze względu na plan przyznania niepodległości Mauritiusowi, Wielka Brytania oddzieliła jednak od niego wyspy i utworzyła osobny podmiot o nazwie Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego. Później, z powodu negocjowanej wówczas umowy ze Stanami Zjednoczonymi o utworzeniu bazy wojskowej na Diego Garcia, jedynej zamieszkanej wyspie archipelagu, wysiedliła z niej całą ludność.

Mauritius od dawna argumentował, że został zmuszony do oddania wysp Czagos w zamian za zgodę Wielkiej Brytanii na swoją niepodległość, ale przez lata nie udawało mu się uzyskać żadnego znaczącego poparcia dla tych roszczeń. W ostatnich latach sytuacja zaczęła się zmieniać. Wsparcie dla sprawy okazały państwa afrykańskie, a także różne organa ONZ, co skłoniło poprzedni brytyjski rząd do rozpoczęcia negocjacji.

Wyspy Czagos Źródło: Getty Images