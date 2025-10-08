Rząd zrywa współpracę z organizacją związaną z księciem Harrym. "Arogancja" 

Książę Harry przyjechał do Clarence House w Londynie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Rząd Czadu zerwał współpracę z organizacją African Parks po 15 latach.

Organizacja zapowiedziała rozmowy z ministerstwem.

To kolejne kłopoty African Parks w ostatnim czasie.

Organizacja African Parks, w której zarządzie jest książę Sussex - Harry, pomagała w opiece nad dwoma rezerwatami przyrody w Czadzie. Organizacja zajmuje się w sumie 22 parkami narodowymi i obszarami chronionymi w 12 krajach. Książę angażuje się w jej działalność od 2016 roku, a członkiem zarządu został w roku 2023. Wśród darczyńców znajdziemy między innymi Unię Europejską, Roba Waltona - dziedzica fortuny Walmartu, czy też Howarda Buffeta - syna Warrena Buffeta.

Czad zrywa współpracę z African Parks

W poniedziałek organizacja została poinformowana o zerwaniu współpracy w liście od ministra środowiska Czadu, Hassana Bakhita Djamosa. Zdaniem jego resortu wzrost kłusownictwa w parkach narodowych wiąże się z brakiem inwestycji ze strony organizacji.

Decyzja zakończyła 15-letni mandat organizacji na zarządzanie dwoma chronionymi obszarami w tym środkowoafrykańskim kraju. Czadyjskie ministerstwo środowiska stwierdziło, że African Parks wykazało się "arogancką i lekceważącą" postawą wobec rządu i nie współpracowało w pełni z lokalnymi władzami.

To kolejne kłopoty African Parks w ostatnim czasie. Na początku tego roku organizacja przyznała, że ​​pracownicy zarządzanego przez nią parku w Republice Konga dopuścili się nadużyć wobec członków lokalnej społeczności. Następnie zaś została skrytykowana za odmowę opublikowania niezależnego raportu na ten temat.

Rozmowy z rządem

African Parks poinformowało, że rozpoczęło rozmowy z ministerstwem, aby zrozumieć rządowe stanowisko i znaleźć sposób na wsparcie dalszej ochrony przyrody.

Organizacja charytatywna, założona w 2000 r., stawia sobie za cel ochronę parków narodowych Afryki i wspieranie działań na rzecz ochrony przyrody na świecie, zwłaszcza w krajach, które z powodu ubóstwa i konfliktów borykają się z problemem opieki nad dziką przyrodą.

Decyzja rządu Czadu to także kolejny cios dla działalności charytatywnej Harry'ego, który na początku tego roku zrezygnował z pracy w Sentebale, organizacji, którą założył, aby pomagać dzieciom osieroconym z powodu AIDS w Botswanie i Lesotho. Jego rezygnacja z funkcji patrona organizacji charytatywnej nastąpiła po nagłośnionej batalii w zarządzie z przewodniczącą dr Sophie Chandauką.

