Świat

Co dalej z Grenlandią? Bez porozumienia po rozmowach delegacji

Nuuk, stolica Grenlandii
Trump o premierze Grenlandii: nie wiem, kim on jest
Źródło: TVN24
Zakończyło się spotkanie z udziałem duńsko-grenlandzkiej delegacji i przedstawicieli USA w sprawie Grenlandii. Jak przyznał minister spraw zagranicznych Danii, nie udało się zmienić stanowiska Amerykanów dotyczącego przejęcia wyspy. Zapowiedział też, że rozmowy będą kontynuowane.

W środę w Waszyngtonie odbyło się spotkanie duńsko-grenlandzkiej delegacji z amerykańskimi władzami na temat przyszłości Grenlandii. Ma ono związek z powtarzanymi w ostatnich tygodniach wypowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa, że posiadanie arktycznej wyspy jest kluczowe dla bezpieczeństwa kraju.

Szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen poinformował po zakończeniu spotkania, że nie udało się zmienić amerykańskiego stanowiska w sprawie wyspy. Ocenił też, że pomysły, które nie szanują integralności terytorialnej Grenlandii są całkowicie nieakceptowalne.

Rasmussen przyznał przy tym, że przeprowadzono "szczerą, ale konstruktywną dyskusję" z przedstawicielami USA i - mimo istnienia fundamentalnych nieporozumień - rozmowy będą kontynuowane.

Więcej szczegółów wkrótce.

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Mads Claus Rasmussen/EPA/PAP

GrenlandiaUSADaniaDonald Trump
