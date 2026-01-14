Co dalej z Grenlandią? Bez porozumienia po rozmowach delegacji

Trump o premierze Grenlandii: nie wiem, kim on jest Źródło: TVN24

W środę w Waszyngtonie odbyło się spotkanie duńsko-grenlandzkiej delegacji z amerykańskimi władzami na temat przyszłości Grenlandii. Ma ono związek z powtarzanymi w ostatnich tygodniach wypowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa, że posiadanie arktycznej wyspy jest kluczowe dla bezpieczeństwa kraju.

Szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen poinformował po zakończeniu spotkania, że nie udało się zmienić amerykańskiego stanowiska w sprawie wyspy. Ocenił też, że pomysły, które nie szanują integralności terytorialnej Grenlandii są całkowicie nieakceptowalne.

Rasmussen przyznał przy tym, że przeprowadzono "szczerą, ale konstruktywną dyskusję" z przedstawicielami USA i - mimo istnienia fundamentalnych nieporozumień - rozmowy będą kontynuowane.

Więcej szczegółów wkrótce.

