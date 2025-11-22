Pożar wieżowca Vjesnik w Zagrzebiu Źródło: Matija Habljak/PIXSELL/Press Association/East News

Policja ustaliła, że w poniedziałek około godziny 22 dwaj 18-letni podejrzani przeskoczyli ogrodzenie wokół Vjesnika, wieżowca nazywanego symbolem chorwackiej stolicy. Weszli do budynku, gdzie na 15. piętrze podpalili dwa kartony wypełnione papierem, które wywołały pożar - podał Index, powołując się na oświadczenie policji. Podejrzanym miało towarzyszyć troje nieletnich, z których jeden zawiadomił następnie służby.

18-latkowie trafili do aresztu, a policja wniosła przeciwko nim zarzuty "poważnych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu" oraz "narażenia życia i mienia na niebezpieczeństwo".

Portal Index podał, że przestępstwo mogło być częścią "wyzwania" filmowanego przez podejrzanych na platformę TikTok. Chorwackie media podkreśliły, że śledztwo w sprawie trwa.

W wyniku pożaru wieżowiec, który mieścił w przeszłości redakcję dziennika "Vjesnik", spłonął niemal doszczętnie. Nikt nie został ranny.

Premier Chorwacji Andrej Plenković ogłosił w piątek, że o tym, czy Vjesnik zostanie odbudowany, czy rozebrany, zdecydują wspólnie jego współwłaściciele po zasięgnięciu opinii ekspertów budowlanych. Budynek należy w ok. 60 proc. do firm państwowych i 40 proc. do innych podmiotów.

