Świat

Spłonął słynny wieżowiec. Dwóch 18-latków zatrzymanych

Pożar wieżowca Vjesnik w Zagrzebiu
Pożar wieżowca Vjesnik w Zagrzebiu
Źródło: Matija Habljak/PIXSELL/Press Association/East News
Dwóch młodych mężczyzn zatrzymała chorwacka policja w związku z podejrzeniem podpalenia wieżowca symbolu w Zagrzebiu. Budynek niemal doszczętnie spłonął. Portal Index donosi, że podpalenie mogło być inspirowane "wyzwaniem" z TikToka.

Policja ustaliła, że w poniedziałek około godziny 22 dwaj 18-letni podejrzani przeskoczyli ogrodzenie wokół Vjesnika, wieżowca nazywanego symbolem chorwackiej stolicy. Weszli do budynku, gdzie na 15. piętrze podpalili dwa kartony wypełnione papierem, które wywołały pożar - podał Index, powołując się na oświadczenie policji. Podejrzanym miało towarzyszyć troje nieletnich, z których jeden zawiadomił następnie służby.

18-latkowie trafili do aresztu, a policja wniosła przeciwko nim zarzuty "poważnych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu" oraz "narażenia życia i mienia na niebezpieczeństwo".

Portal Index podał, że przestępstwo mogło być częścią "wyzwania" filmowanego przez podejrzanych na platformę TikTok. Chorwackie media podkreśliły, że śledztwo w sprawie trwa.

Pożar wieżowca. "Strażacy zostali wycofani"

Pożar wieżowca. "Strażacy zostali wycofani"

To kolejne niebezpieczne internetowe wyzwanie. Ale "niebezpieczne" inaczej niż możecie myśleć

To kolejne niebezpieczne internetowe wyzwanie. Ale "niebezpieczne" inaczej niż możecie myśleć

Klaudia Ziółkowska, Justyna Suchecka

W wyniku pożaru wieżowiec, który mieścił w przeszłości redakcję dziennika "Vjesnik", spłonął niemal doszczętnie. Nikt nie został ranny.

Premier Chorwacji Andrej Plenković ogłosił w piątek, że o tym, czy Vjesnik zostanie odbudowany, czy rozebrany, zdecydują wspólnie jego współwłaściciele po zasięgnięciu opinii ekspertów budowlanych. Budynek należy w ok. 60 proc. do firm państwowych i 40 proc. do innych podmiotów.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Matija Habljak/PIXSELL/Press Association/East News

Chorwacja
