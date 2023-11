Chorwacki minister w ogniu krytyki po pocałowaniu szefowej niemieckiej dyplomacji. Polityk tłumaczy

Minister spraw zagranicznych Chorwacji Gordan Grlić Radman znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak pocałował swoją niemiecką odpowiedniczkę Annalenę Baerbock. "Całowanie kobiety na siłę nazywamy przemocą, nie?" - napisała w mediach społecznościowych była premier Chorwacji Jadranka Kosor. Radman stwierdził zaś, że "być może był to niezręczny moment", ale "jesteśmy kolegami i zawsze witamy się serdecznie".

- To zupełnie niewłaściwy gest, który nie powinien był się wydarzyć. Wygląda na to, że minister w ogóle nie zna protokołu - ocenia Rada Borić, polityk i obrończyni praw kobiet. - Mężczyźni, pamiętajcie, kobieta poinformuje was o tym czego chce, a czego nie. Dzięki temu nie będziecie ani agresywni, ani śmieszni - dodaje.