Świat Katastrofa samolotu w Chorwacji. Nie żyją cztery osoby Oprac. Paulina Borowska |

Plaża na Istrii w Chorwacji Źródło wideo: Kontakt 24/Agnieszka Źródło zdj. gł.: Goran Sebelic/Associated Press/East News

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Do zdarzenia doszło w czwartek na półwyspie Istria na zachodzie Chorwacji. Jak poinformowała lokalna policja, w pobliżu lotniska sportowego w Medulinie rozbił się niewielki samolot. Do katastrofy doszło o godz. 11.20.

Według nieoficjalnych informacji był to niemiecki samolot, który wystartował z Austrii. Ivica Rojnić, dowódca straży pożarnej w Puli, potwierdził w rozmowie z telewizją N1, że w katastrofie zginęły cztery osoby. - Obszar jest zamknięty, nie ma dostępu, nie ma zagrożenia, czekamy na oględziny na miejscu i dalsze działania - przekazał.

Media: znana jest narodowość ofiar

Chorwackie media podały, że pasażerowie pochodzili z Austrii, a samolot miał lądować na lotnisku w Medulinie. Zdjęcia z miejsca zdarzenia przedstawiają wrak samolotu na polu oraz zgromadzoną wokół policję i straż pożarną. Chorwacki pilot Nijaz Delić powiedział portalowi Index, że samolot "wpadł w spiralę i rozbił się o ziemię".

Szczegóły dotyczące wypadku mają zostać ujawnione po przybyciu na miejsce śledczych z chorwackiej Agencji Badania Wypadków w Transporcie Lotniczym, Morskim i Kolejowym (AIN).

Redagował AM