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Świat

Katastrofa samolotu w Chorwacji. Nie żyją cztery osoby

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Katastrofa samolotu w Chorwacji
Plaża na Istrii w Chorwacji
Źródło wideo: Kontakt 24/Agnieszka
Źródło zdj. gł.: Goran Sebelic/Associated Press/East News
Cztery osoby zginęły w katastrofie małego samolotu na półwyspie Istria w Chorwacji. Według mediów ofiary to Austriacy.

Do zdarzenia doszło w czwartek na półwyspie Istria na zachodzie Chorwacji. Jak poinformowała lokalna policja, w pobliżu lotniska sportowego w Medulinie rozbił się niewielki samolot. Do katastrofy doszło o godz. 11.20.

Według nieoficjalnych informacji był to niemiecki samolot, który wystartował z Austrii. Ivica Rojnić, dowódca straży pożarnej w Puli, potwierdził w rozmowie z telewizją N1, że w katastrofie zginęły cztery osoby. - Obszar jest zamknięty, nie ma dostępu, nie ma zagrożenia, czekamy na oględziny na miejscu i dalsze działania - przekazał.

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Chorwackie media podały, że pasażerowie pochodzili z Austrii, a samolot miał lądować na lotnisku w Medulinie. Zdjęcia z miejsca zdarzenia przedstawiają wrak samolotu na polu oraz zgromadzoną wokół policję i straż pożarną. Chorwacki pilot Nijaz Delić powiedział portalowi Index, że samolot "wpadł w spiralę i rozbił się o ziemię".

Szczegóły dotyczące wypadku mają zostać ujawnione po przybyciu na miejsce śledczych z chorwackiej Agencji Badania Wypadków w Transporcie Lotniczym, Morskim i Kolejowym (AIN).

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Redagował AM

Źródło: PAP
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Tagi:
Chorwacjasamoloty
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
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