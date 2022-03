Dron przeleciał nad Węgrami i rozbił się w Chorwacji. Minister obrony: obok znaleziono części bomby lotniczej

Wojskowy bezzałogowy samolot rozpoznawczy produkcji ZSRR rozbił się na przedmieściach Zagrzebia w nocy z czwartku na piątek . Nie wiadomo, czy należał do rosyjskiej, czy ukraińskiej armii.

W niedzielę minister obrony Chorwacji Mario Banozic poinformował, że obok maszyny znaleziono części bomby lotniczej - podał portal ABC News. Jak dodał, teren jest już bezpieczny i wolny od ładunków wybuchowych. Stwierdził, że to rodzi kolejne pytanie, czy dron należał do Rosji czy do Ukrainy.