550 euro za 25 km taksówką. Turystki wybuchły płaczem

Zgodnie z relacją chorwackiej telewizji N1 do kursu doszło w niedzielę. Dwie turystki z Włoch zamówiły taksówkę na lotnisko w Splicie. Po przejechaniu 25 kilometrów i dotarciu na miejsce podały kierującemu pojazdem kartę kredytową. Ten miał ją obciążyć kwotą 550 euro (równowartość 2365 złotych). Gdy młode kobiety zobaczyły rachunek, rozpłakały się - poinformowała chorwacka telewizja. Media donoszą, że kobiety mogły dostać się na lotnisko także przy pomocy komunikacji publicznej. Zrezygnowały z tej opcji, bo bały się, że spóźnią się na lot. Dziennik "Jutarnji" podaje, że "podjęto kroki, by naprawić sytuację i zapewnić pasażerkom sprawiedliwość". Nie precyzuje on jednak, kto je podjął ani na czym mają polegać.