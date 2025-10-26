Logo strona główna
Świat

"Dzień Powrotu do Ojczyzny". Tajwan mówi o "prawdziwym celu"

Tajpej
Bonikowska o przejęciu Tajwanu przez Chiny
Źródło: TVN24
Pekin ogłosił 25 października "Dniem Powrotu Tajwanu do Ojczyzny". Tajpej odpowiada, że to element propagandowej kampanii i dowód na rosnące ambicje autorytarnego reżimu Xi Jinpinga.

Nowe święto państwowe zostało ustanowione w piątek decyzją Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (organu wykonawczego chińskiego parlamentu) z inicjatywy przywódcy ChRL Xi Jinpinga - poinformował rządowy dziennik "Global Times".

Szef chińskiego Biura ds. Tajwanu, Song Tao, oświadczył, że celem święta jest okazanie sprzeciwu wobec "niepodległości Tajwanu" i wspieranie "zjednoczenia narodowego". W przemówieniu z okazji inauguracji obchodów Song dodał, że Pekin ma siłę, by "pokonać każdą próbę separatystyczną".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kim Dzong Un oraz Xi Jinping na spotkaniu w Pekinie 4 września 2025 roku
List z Chin do Kim Dzong Una
pekin
Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"
BIZNES
Chińskie myśliwce Su-30, sierpień 2025
Tajwan ostrzega, jak Chiny chcą zaskoczyć swoim uderzeniem

Data upamiętnia 25 października 1945 roku, kiedy po 50 latach japońskiej kolonizacji Tajwan został przekazany pod administrację rządu Republiki Chińskiej. Jednak historyczny spór, który dzieli dziś obie strony, ma swoje korzenie w chińskiej wojnie domowej.

W 1949 roku siły komunistyczne pod wodzą Mao Zedonga odniosły zwycięstwo na kontynencie i proklamowały Chińską Republikę Ludową. Pokonany rząd Republiki Chińskiej, na czele z Czang Kaj-szekiem, partią Kuomintang i jej zwolennikami, ewakuował się na wyspę Tajwan. Od tego czasu Pekin uważa demokratycznie rządzoną wyspę za swoją zbuntowaną prowincję, podczas gdy rząd w Tajpej odrzuca roszczenia terytorialne komunistów.

Tajwan: prawdziwy cel to aneksja wyspy

Tajwańska Rada ds. Chin Kontynentalnych oświadczyła w reakcji na decyzję o utworzeniu święta, że Pekin powtarza "starą śpiewkę", a jego "prawdziwym celem" jest aneksja wyspy. W komunikacie dodano, że przykład Hongkongu pokazuje, że formuła "jeden kraj, dwa systemy" ostatecznie oznacza autorytarne rządy Partii Komunistycznej.

Tajpej
Tajpej
Źródło: Shutterstock

W ramach sprzeciwu wobec roszczeń Pekinu Tajpej upamiętniło rocznicę bitwy pod Guningtou z 1949 roku, w której skutecznie odparto komunistyczną inwazję na wyspę Kinmen.

Autorka/Autor: mp/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tajwan Chiny
