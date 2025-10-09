"To nie był przypadek". Co "oczy Pekinu" robią przy granicy z Polską?

Satelity Yaogan 33, Yaogan 33-03 i Yaogan 33-04 wzbudziły niepokój w Kijowie. Należą do chińskiej armii i mają duże możliwości.

- Przekazywanie Moskwie danych z tego sprzętu jest możliwe. Chodzi o biznes. Przed laty Grupa Wagnera kupowała od Chińczyków usługi i satelity dostarczały jej zdjęcia w czasie ataków na Bachmut - opowiada w rozmowie z TVN24+ Iwan Stupak, analityk do spraw wojskowości i były funkcjonariusz SBU.