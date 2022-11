ISW: oddanie Chersonia tworzy podziały między Putinem i twardogłowymi zwolennikami wojny

W najnowszej analizie ISW ocenił, że tarcia pomiędzy Władimirem Putinem i twardogłowymi zwolennikami inwazji na Ukrainę osłabiają pewność "co do zaangażowania i zdolności Putina do spełnienia jego wojennych obietnic". Jak ocenił think tank, silnie zideologizowani zwolennicy wojny należący do elektoratu Putina są coraz mniej zadowoleni, ponieważ Kreml nie jest zdolny do spełnienia maksymalistycznych celów inwazji - zajęcia całej Ukrainy i obalenia jej władz.