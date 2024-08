Chcą sprawdzić, czy wirus jest "zagrożeniem o zasięgu międzynarodowym"

Światowa Organizacja Zdrowia zwoła Komitet do spraw Nagłych Wypadków w sprawie małpiej ospy. Wzmagają się obawy o rozprzestrzenianie się tego wirusa z Demokratycznej Republiki Konga na kolejne państwa Afryki i poza nią.

Dotychczas wirus małpiej ospy był głównie aktywny w Demokratycznej Republice Konga (DRK), gdzie - według danych WHO - od początku roku zainfekował ponad 14 tysięcy osób i był odpowiedzialny za 511 zgonów. Choroba ta od dawna była obecna w DRK, ale w ostatnich latach następował stopniowy wzrost zachorowań. Obecna epidemia spowodowana jest przez wirusa nazywanego kladem 1b. W ciągu ostatniego miesiąca potwierdzonych zostało 50 przypadków zachorowania na małpią ospę w Burundi , Kenii , Rwandzie i Ugandzie .

- W obliczu rozprzestrzeniania się małpiej ospy poza Demokratyczną Republiką Konga oraz możliwości dalszego międzynarodowego rozprzestrzeniania się w Afryce i poza nią, zdecydowałem się zwołać Komitet do spraw Nagłych Wypadków, zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi, aby doradził mi, czy epidemia stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym - powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef WHO. Dodał, że komitet zbierze się tak szybko jak to możliwe i będzie składać się z niezależnych ekspertów z różnych dziedzin.