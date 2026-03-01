Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Celebryci i kanibale. W aferze Epsteina absurd wygrywa z prawdą

Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
W kulturze politycznej USA teorie spiskowe są obecne od zawsze - mają swoje role
W kulturze politycznej USA teorie spiskowe są obecne od zawsze - mają swoje role
Źródło: TOLGA AKMEN, NINA PROMMER/PAP
Amerykanie chcą wiedzieć, kto współpracował z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, lecz Departament Sprawiedliwości USA mocno cenzuruje dokumenty. W dodatku jest ich tak dużo, że powstał już chaos informacyjny - a to najlepsza gleba do siania teorii spiskowych. Ta dotycząca celebrytów z Hollywood jest absurdalna, lecz jej efekty nie śmieszą. Artykuł dostępny w subskrypcji

Kto się interesuje choć trochę światem Hollywoodu, mógł w ostatnich dniach zobaczyć w sieci informację, że aktor Leonardo DiCaprio zniknął z mediów społecznościowych. Rozpisywano się o tym szeroko na wielu anglojęzycznych, ale i na polskich profilach. Miałoby to mieć związek z ujawnionymi dokumentami Jeffreya Epsteina. Leonardo DiCaprio nie tylko ma się w tych dokumentach pojawiać, lecz w dodatku mają tam być dowody na to, że jadał ludzkie mięso. A ponieważ za "jedzenie mięsa dzieci" internauci mieli zasypać profile słynnego aktora wyzwiskami i groźbami typu "Aresztować kanibala!" - więc postanowił on usunąć swoje konta z sieci.

Doniesienia o tym, jakoby Leonardo DiCaprio zniknął z internetu wskutek ujawnienia jego udziału w aferze Epsteina, rozchodziły się i u nas
Doniesienia o tym, jakoby Leonardo DiCaprio zniknął z internetu wskutek ujawnienia jego udziału w aferze Epsteina, rozchodziły się i u nas
Źródło: Konkret 24

Uspokajamy: profile społecznościowe Leonarda DiCaprio wciąż istnieją. Lecz wielu zapewne pomyśli, że są jakieś granice absurdu, a fake newsy o kanibalizmie aktora wykraczają na pewno daleko poza nie. Szczególnie w przypadku tak poważnej afery jak ta dotycząca dokumentów Jeffreya Epsteina.

Też tak sądziliśmy, dopóki nie prześledziliśmy, jak bardzo nowa teoria spiskowa wrasta w poważne doniesienia o wysoko postawionych osobach, które po ujawnieniu akt Epsteina rezygnują ze swoich stanowisk. Wydaje się niemożliwe, by Amerykanie - zamiast interesować się, kto kogo krzywdził przez tyle lat - woleli snuć jakieś niepotwierdzone teorie.

A jednak. Kto zna specyfikę Stanów Zjednoczonych, wie, że w kulturze politycznej tego kraju teorie spiskowe są obecne od zawsze. I że mają swoje role. Tak samo jest z tą o celebrytach-kanibalach. Ma ona podłoże polityczne i dobrze ilustruje, gdzie przebiegają podziały wśród Amerykanów.

Tylko że jej skutki wcale śmieszne nie są.

Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Po ataku na Iran zwiększą produkcję ropy
BIZNES
Dubaj. Dym nad lotniskiem
Polacy utknęli w Dubaju. "Nie wiemy, co nas czeka"
Świat
Lotnisko w Bejrucie
Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia
BIZNES
Odwołane loty na Bliski Wschód
Część lotów odwołano. Sytuacja na polskich lotniskach
Kraków
imageTitle
Prevc z rekordem i kolejnym zwycięstwem. Niewykorzystana szansa Żyły
EUROSPORT
Przechwycenie irańskiej rakiety przez Żelazną Kopułę nad Zatoką Hajfy w Izraelu
Wojsko będzie działać "z całą mocą". Deklaracja prezydenta Iranu
RELACJA
Szympans karłowaty (bonobo)
Szympans uszkodził szybę w zoo. W środku byli zwiedzający
METEO
"Ali Chamenei pogrzebany", "siedziba CIA w Dubaju płonie". Wojna na fałszywki
"Ali Chamenei pogrzebany", "siedziba CIA w Dubaju płonie"? Wojna na fałszywki
Michał Istel
Roztopy w gminie Pomiechówek i sytuacja na rzece Wkrze
300-metrowy zator lodowy płynie Wkrą
WARSZAWA
Wspólna operacja Belgii i Francji
Wspólna operacja Belgii i Francji. Zełenski chwali
BIZNES
Abu Zabi (01.03.2026)
Niemal 200 rakiet i ponad 500 dronów. Ofiary śmiertelne i dziesiątki rannych
Świat
imageTitle
Lewandowski kontuzjowany. "Badania wykazały złamanie kości"
EUROSPORT
Cieśnina Ormuz
Punkt zapalny. Unieruchomione tankowce, kolejne gromadzą się u wejścia
BIZNES
Policjanci zabezpieczyli rzeczy 16-latka
Miał pochwalać "aktywnych strzelców" i zapowiadać zabójstwo uczniów swojej byłej dziewczyny
WARSZAWA
ksiezyc pelnia AdobeStock_1822283583
Niedługo całkowite zaćmienie Księżyca. Gdzie będzie można je zobaczyć
METEO
imageTitle
Nici z podium. Żyła zawalił drugi skok
EUROSPORT
Teheran, Iran (01.03.2026)
Prezydent "otrzymuje szczegółowe raporty"
"KAWA NA ŁAWĘ"
Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska w akcji
Szalona prędkość w lodowej rynnie. "Otrzepujesz się i znowu na sanki"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Król-Walas walczyła do końca. Niemka lepsza o ułamek sekundy
Najnowsze
Irańczycy świętują na ulicach Dehloranu
"Nawet w stanie wojennym priorytetem reżimu jest zabijanie swoich ludzi"
Świat
shutterstock_354174674
Te linie odwołały loty. Długa lista
BIZNES
Senior instruowany przez oszusta zgłosił się po kredyt (zdj. ilustracyjne)
Przyszedł po kredyt, cały czas z kimś rozmawiał. Zaniepokoiło to pracownika banku
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: USA nie pozwolą radykalnie lewicowej firmie dyktować, jak walczy wojsko
BIZNES
imageTitle
Czterech Polaków skacze dalej. Prevc pokazał moc
EUROSPORT
Mgła, poranek
Alarmy w dziewięciu województwach. Tu należy zachować ostrożność
METEO
Żałobnicy na placu Enqelab w Teheranie
Trzy nazwiska. To oni mają tymczasowo przejąć władzę w Iranie
Świat
ropa naftowa paliwo beczki beczka shutterstock_348488006_S
Panika i 150 dolarów za baryłkę. Oto czarny scenariusz
BIZNES
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co nas czeka
METEO
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Drewniany dom w płomieniach, strażacy wynieśli butlę z gazem
WARSZAWA
Zdjęcie wygenerowane przez AI i wykorzystane w komunikacie policji o zatrzymaniu obywatela Kolumbii
Zdjęcia z AI w policyjnych komunikatach. O co chodzi?
Piotr Krysztofiak
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica