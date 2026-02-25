Były minister finansów rezygnuje z pracy przez akta Epsteina

Departament Sprawiedliwości USA opublikował tysiące stron dokumentów dotyczących sprawy Epsteina

O odejściu Summersa, byłego rektora uczelni, poinformował rzecznik uniwersytetu cytowany przez uniwersytecką gazetę "Harvard Crimson", który powiedział, że decyzja ma związek z "trwającym przeglądem dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem".

Informację potwierdził też sam Summers. "Podjąłem trudną decyzję o przejściu na emeryturę z profesury na Harvardzie z końcem tego roku akademickiego" - czytamy w cytowanym przez agencję Reuters oświadczeniu.

Summers został wysłany na urlop już w listopadzie ubiegłego roku, kiedy po raz pierwszy wyszła na jaw jego korespondencja z Epsteinem.

Były minister w dokumentach Epsteina

Ekonomista, który był ministrem finansów w administracji Billa Clintona i szefem Narodowej Rady Ekonomicznej w Białym Domu Baracka Obamy, rozmawiał z Epsteinem między innymi na temat jego prób uwiedzenia studentki, dla której miał być "mentorem" na Harvardzie. Epstein udzielał mu rad w tej kwestii.

Wcześniej - z tego samego powodu - Summers odszedł również z rady nadzorczej OpenAI.

Epstein - który utrzymywał kontakty towarzyskie z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata - przynajmniej części z nich oferował towarzystwo młodych kobiet, zwabianych obietnicą kariery. W 2008 roku został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich.

W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

