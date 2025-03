Trzykrotnie pokonał partię prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana w wyborach lokalnych i jest typowany na jego głównego rywala w następnych wyborach prezydenckich w Turcji. Jego zatrzymanie wyprowadziło tłumy na ulice w wielu częściach kraju. Kim jest burmistrz Stambułu Ekrem Imamoglu? I czy rząd Erdogana próbuje właśnie "wyeliminować rywala"?

Od środy w różnych częściach Turcji trwają protesty w związku z zatrzymaniem burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu, głównego rywala politycznego prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Dzień przed zatrzymaniem odebrano mu dyplom ukończenia studiów wyższych, co formalnie uniemożliwia mu ubieganie się o urząd prezydenta. Wcześniej zapowiadano, że Imamoglu zostanie najprawdopodobniej wybrany w niedzielnych prawyborach opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej (CHP), której jest członkiem i byłym liderem, na kandydata partii w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Polityk został zatrzymany w dwóch sprawach dotyczących korupcji oraz związków z terroryzmem. W niedzielę tureckie media poinformowały, że sąd w Stambule wydał oficjalny nakaz aresztowania Imamoglu w sprawie dotyczącej korupcji i zdecydował, że polityk trafi do więzienia na czas śledztwa. Osobna decyzja dotycząca zarzutów o powiązania z terroryzmem nie została jeszcze podjęta .

Protestujący w Turcji zebrali się pod sądem, który następnie wydał nakaz aresztowania burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu Reuters

Burmistrz Stambułu w niedzielę zwrócił się do swoich oponentów na platformie X. "Zostaniecie pokonani naszą prawością, odwagą, pokorą i uśmiechniętą twarzą" - napisał polityk i kontynuował "mój drogi narodzie, nie bądź smutny ani przygnębiony i nigdy nie trać nadziei". Zapewnił, że "stoi z podniesioną głową i się nie podda".

Burmistrz Stambułu wezwał również "86 mln obywateli" do zagłosowania w trwających w niedzielę prawyborach w CHP, mających wyłonić kandydata partii w wyborach prezydenckich w 2028 r. "Pokażcie całemu światu swoją walkę o demokrację i sprawiedliwość" - zaapelował burmistrz największego miasta Turcji.

Wpis zakończył hasłem wyborczym: "Jeszcze wszystko będzie dobrze", używanym już w przeszłości.

Pokonał partię Orbana po 25 latach. Zrobił to trzykrotnie

Imamoglu urodził się w 1970 roku w Akcaabat, nadmorskim miasteczku w prowincji Trabzon na tureckim wybrzeżu Morza Czarnego, do Stambułu przeprowadził się jako nastolatek, studiował biznes, a następnie podjął pracę w branży budowlanej.

Pomimo centroprawicowego, konserwatywnego pochodzenia jego rodziny, Imamoglu mówi, że "przyjął wartości socjaldemokratyczne podczas swojego pobytu na uniwersytecie". W 2009 roku wstąpił do Republikańskiej Partii Ludowej (CHP). Ma odpowiadać także za poszerzenie elektoratu swojej partii o bardziej konserwatywnych wyborców Turcji, którzy do tej pory oddawali swoje głosy na partię Erdogana (Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, AKP).

Wchodząc do polityki w wieku 43 lat, miał już za sobą karierę biznesową. Został wybrany wówczas na burmistrza dzielnicy Beylikduzu w Stambule z poparciem CHP. Ważnym momentem w jego karierze politycznej okazały się jednak wybory samorządowe w 2019 roku, w których wywalczył urząd burmistrza Stambułu. Po wygranej partia Erdogana zarzuciła nieprawidłowości w procesie głosowania, a wybory zostały powtórzone.

Po ogłoszeniu powtórki Imamoglu zwrócił się do ogromnych tłumów swoich zwolenników na wiecu, zdejmując kurtkę i krawat, co stało się jego znakiem rozpoznawczym. - Wszystko będzie dobrze - powiedział do zgromadzonych na wiecu swoich zwolenników, a to zdanie stało się później hasłem jego kampanii i dalszej działalności politycznej.

W 2019 roku dla Imamoglu rzeczywiście "wszystko poszło dobrze" i zapewnił sobie 54 procent głosów w powtórzonym głosowaniu. W ten sposób pokonał AKP dwukrotnie, w mieście, w którym partia rządząca i jej islamscy poprzednicy rządzili przez 25 lat. Kolejne zwycięstwo Imamoglu wywalczył w 2024 roku, ponownie zdobywając mandat burmistrza Stambułu.

Ekrem Imamoglu ERDEM SAHIN/EPA/PAP

Stambuł to miejsce, w którym Erdogan dorastał, sprzedając przekąski z chleba sezamowego, zanim jeszcze wszedł do polityki w latach 70. To tutaj awansował w szeregach, aby zostać burmistrzem, premierem i ostatecznie prezydentem kraju. W ocenie ekspertów porażka partii w wyborach samorządowych w 2019 roku mogła więc osobiście uderzyć w Erdogana.

Jak przypomina BBC, Stambuł jest domem dla jednej piątej populacji Turcji liczącej prawie 85 milionów i jest odpowiedzialny za znaczną część jej gospodarki, w tym handel, turystykę i finanse.

"Próba wyeliminowania rywala"

"Wielu postrzega aresztowanie (Imamoglu) jako część szerszej kampanii mającej na celu podważenie burmistrza i wyeliminowanie kluczowego rywala Erdogana przed kolejnymi wyborami prezydenckimi" - ocenia brytyjski tygodnik "The Economist". Posunięcie to ma wzbudzać również obawy o uczciwość przyszłych wyborów prezydenckich w 2028 roku. Erdogan rządzi krajem od ponad dwóch dekad, ale zgodnie z turecką konstytucją nie będzie mógł kandydować kolejny raz na urząd prezydenta. W ubiegłym roku prezydent zapewniał, że nie będzie już startował, ale jednocześnie wyraził nadzieję, że jego partia utrzyma władzę.

Recep Tayyip Erdogan PAP/EPA

"Pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie"

W ocenie "The Economist" wobec Imamoglu rząd i turecki wymiar sprawiedliwości stosują zasadę "pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie". Brytyjski tygodnik przypomina, że w ciągu ostatnich trzech lat stanął w obliczu wielu dochodzeń i aktów oskarżenia, dotyczących zarzutów od korupcji po obrażanie urzędników wyborczych, którzy próbowali pozbawić go zwycięstwa w konkursie na burmistrza w 2019 roku. Zarzuty wysuwane przeciwko niemu obejmują kierowanie organizacją przestępczą, podżeganie do grupy terrorystycznej, czy przekupstwa.

Aresztowanie burmistrza Stambułu nie jest pierwszym tego typu działaniem rządzących. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zatrzymano wielu burmistrzów opozycji, działaczy kurdyjskich i działaczy na rzecz praw człowieka czy dziennikarzy.

"Ogromne oszczerstwo"

Po zatrzymaniu burmistrza głos w sprawie stawianych mu zarzutów zabrała również jego żona, Dilek Imamoglu . - Z czegoś takiego można się tylko śmiać - powiedziała i dodała, że "to ogromne oszczerstwo. Wszystko wyjdzie na jaw".

Dilek Imamoglu również jest rozpoznawaną postacią w Turcji. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, angażuje się w działalność charytatywną dla osób z niepełnosprawnościami, a także wspiera męża w jego aktywnościach politycznych.

Dilek Imamoglu Sedat Suna/EPA/PAP

