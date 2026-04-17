Nowy sojusznik Rosji w Europie? Wybory już w niedzielę

Bułgaria od lat zmaga się z kryzysem politycznym. W najbliższą niedzielę odbędą się kolejne, przyśpieszone wybory parlamentarne. Ósme w ostatnich pięciu latach. Sondaże dają zwycięstwo Rumenowi Radewowi - byłemu generałowi, który od początku kariery politycznej sięgał po prorosyjską retorykę. Sprzeciwiał się zachodnim sankcjom na Rosję, a teraz deklaruje chęć przywrócenia importu rosyjskiej ropy naftowej.

Zachodnie media, m.in. portal Politico, głośno wyrażają obawy, że Radew może stać się nowym Viktorem Orbanem w roli "głównego zakłócacza" funkcjonowania UE.

Czy w niedzielę w naszej części Europy powstanie nowy prorosyjski przyczółek? Na ile Moskwa ingeruje w bułgarskie wybory? Determinacja Radewa do zdobycia prawdziwej władzy jest ogromna - aby startować w wyborach, zrezygnował z bycia prezydentem.