Prezydent Wołodymyr Zełenski w Buczy: to, do czego tu doszło, to ludobójstwo

Jak mówił, "najważniejsze jest to, żeby pokazać światu, co miało miejsce tutaj, co robili rosyjscy żołnierze, co robiła Federacja Rosyjska w Ukrainie". Dodał, że bardzo ważne jest, żeby pokazać, przez co przechodzą zwykli obywatele, "którzy walczą o każdego człowieka". - Ci ludzie odparli rosyjskiego okupanta - podkreślił.

Stwierdził, że rosyjscy żołnierze "odnoszą się do ludzi gorzej niż do zwierząt", a to, co stało się w Buczy, to "ludobójstwo". - Tysiące ludzi zostało zabitych, zakatowanych, kobiety zostały zgwałcone na oczach dzieci, to jest ludobójstwo, (...), bardzo trudno jest rozmawiać, kiedy się widzi, co Rosjanie tutaj zrobili - mówił dalej.