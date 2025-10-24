Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Już dwie trzecie Brytyjczyków uważa, że brexit był porażką. Oto kogo za to winią

"Brexitowa rzeczywistość: straciliśmy kontrolę"
Brexit. Mija pięć lat od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
Źródło: Reuters
Nowy sondaż YouGov wskazuje, że już prawie dwie trzecie Brytyjczyków uważa, że ​​brexit okazał się porażką. Główny powód tej oceny to szkody, jakie wyjście z Unii Europejskiej wyrządziło gospodarce. Wskazano też winnego takiej sytuacji.

Sondaż przeprowadziła firma YouGov - na zlecenie kampanii Best for Britain - wśród 4368 dorosłych osób. Badanie wskazuje, że już 62 procent Brytyjczyków uważa, że ​​brexit okazał się porażką. 57 proc. jako przyczynę takiej oceny podaje szkody, jakie wyrządził on gospodarce.

Brexit będzie miał jeszcze większy wpływ na gospodarkę

Nowe dane, będące częścią obszernego raportu, który ma ukazać się w piątek, opublikowano zaledwie kilka dni po tym, jak kanclerz skarbu Rachel Reeves ostrzegła, że ​​brexit będzie miał jeszcze większy wpływ na gospodarkę, niż przewidywali jego krytycy.

Portal "The Independent" zauważa, że ministrowie coraz częściej za fatalny stan finansów państwa winią decyzję o opuszczeniu UE. Dzieje się to w czasie, gdy kanclerz skarbu przygotowuje budżet na przyszły rok, który ma zostać przedstawiony pod koniec tego miesiąca. Powszechnie przewiduje się, że będzie trzeba albo podnieść podatki, albo złamać reguły fiskalne.

Brytyjczycy wskazują winnego

Wśród respondentów, którzy twierdzą, że brexit okazał się porażką, 80 proc. wskazuje jako winnego Borisa Johnsona. Jeszcze zanim został premierem, Johnson był głośnym zwolennikiem wyjścia z Unii Europejskiej. W 2019 roku zdobył ogromną większość w przedterminowych wyborach powszechnych, aby "doprowadzić brexit do końca". Już jako premier mówił, że "wolałby skonać w rowie", niż opóźnić wyjście Wielkiej Brytanii z UE.

Elżbieta II mianowała Borisa Johnsona na nowego premiera, 24 lipca 2019 roku
Elżbieta II mianowała Borisa Johnsona na nowego premiera, 24 lipca 2019 roku
Źródło: Twitter/royalfamily

Nieco mniej, bo 7 na 10 respondentów (69 procent), obwinia przywódcę eurosceptycznej partii Reform UK Nigela Farage'a. Farage, były lider Partii Brexit, czołowy orędownik wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, już w 2023 roku stwierdził, że "brexit się nie udał". Zaznaczył przy tym, że nie chodzi mu o samą ideę, ale o błędy popełnione przez polityków. W jego ocenie nie potrafili oni wykorzystać szansy, jaką dało opuszczenie UE.

Mimo takich ocen partia Farrage'a Reform UK cieszy się obecnie rekordowym poparciem. Według sondażu YouGov z 26 września, gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, mogłaby zdobyć w Izbie Gmin 311 mandatów, a Farage znalazłby się na Downing Street.

Kolejne pesymistyczne prognozy

Jednym z głównych haseł kampanii Vote Leave (Głosuj za wyjściem) było twierdzenie, że ​​brexit przyniesie Wielkiej Brytanii 350 mln funtów tygodniowo, które nie będą już trafiać do Unii Europejskiej. Naomi Smith, dyrektor generalna kampanii Best for Britain, komentując nowe dane, mówi: - Polityka w końcu dogania zarówno opinię publiczną, jak i rzeczywistość ekonomiczną. Nikt poważny nie twierdzi już, że brexit okazał się czymś więcej niż całkowitą porażką. Spowodował wzrost cen dla konsumentów i większe koszty dla firm.

Z kolei prezes Banku Anglii Andrew Bailey ostrzegł, że brexit będzie miał negatywny wpływ na wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii "w dającej się przewidzieć przyszłości".

OGLĄDAJ: Krzyczeli o "odzyskaniu kontroli". Czym naprawdę okazał się być brexit?
2007_doku_brexit

Krzyczeli o "odzyskaniu kontroli". Czym naprawdę okazał się być brexit?

2007_doku_brexit
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: az

Źródło: Independent, Guardian

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDY RAIN

Udostępnij:
TAGI:
Wielka BrytaniaBoris JohnsonUnia EuropejskaBrexit
Czytaj także:
O krok od tragedii na jednej z głównych ulic Łodzi
Nagle pojawiło się czarne porsche, przemknęło tuż obok pieszej
Łódź
Markus Soeder
Premier Bawarii wzywa do ograniczenia "napływu młodych mężczyzn z Ukrainy"
Świat
Ruszył proces w sprawie afery PCK
Afera PCK wraca. Jest nowe śledztwo
Wrocław
shutterstock_2279613499
Niemcy o "ciosie dla Ukrainy"
BIZNES
imageTitle
Akrobacje przyprawiające o ciarki i spektakularny upadek Polaka
EUROSPORT
chirurdzy-shutter-1
Nastolatek połknął blisko 100 magnesów. Lekarze musieli usunąć mu część jelita
Zdrowie
imageTitle
Wybrano najlepszych polskich lekkoatletów 2025 roku
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Kaczyński otworzył konwencję PiS. "Te trzy tematy muszą być wyeksponowane"
Polska
Krajowa Administracja Skarbowa wykryła oszustwo w branży paliwowej
Decyzję Trumpa odczuje też Polska? Tak mogą wzrosnąć ceny
BIZNES
Toast dzieci na otwarciu placu zabaw
Dzieci z kieliszkami na otwarciu placu zabaw. Reakcja kuratorium
Wrocław
Aktorka Agnieszka Warchulska została obrzucona kamieniami i jajkami przez nastolatków
Aktorka obrzucona jajkami i kamieniami przez bandę nastolatków na hulajnogach
WARSZAWA
8 min
pc
Sterczewski odpowiada Grabcowi: Dziwię się. Mam nadzieję, że pogadamy
Sejm Wita
Wypadek na trasie S7 (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny leżało na ekspresówce
WARSZAWA
Ukrywał marihuanę w wychodku
Ukrył marihuanę w wychodku i o niej zapomniał
WARSZAWA
Daniel Noboa
Prezydent: próbowano mnie otruć. "Trzy substancje" w dżemie i czekoladkach
Świat
Kościół św. Bartłomieja na osiedlu Podwawelskim w Krakowie
Stoi tam od ponad 300 lat. Za kościółkiem nieba już nie widać, jest beton
Bartłomiej Plewnia
imageTitle
Ekstremalne warunki. Mecz Ligi Konferencji zostanie dokończony w piątek
EUROSPORT
Zwierzęta zostały wyniesione z czwartego piętra
Strażacy wynieśli z pożaru psa i kota. "Nieważne, czy ktoś ma ręce, czy łapy"
Kraków
Według ustaleń policji, mężczyzna miał podpalić garaż
Najpierw zaatakował metalowym prętem, potem podpalił garaż, w którym ukrył się 42-latek
Poznań
Ostatecznie do szpitala przewieziono cztery osoby
Jechali na zajęcia. W busa uderzył kierowca audi
Szczecin
Trump
"Trump jest sfrustrowany brakiem efektów"
Świat
ABW
Biznes kancelarii Putina w Warszawie. Jest ruch ABW
Polska
Oskarżony Piotr G. na sali sądu w Kościerzynie
Przez lata znęcał się nad córką. W jego piwnicy znaleźli ciała noworodków
Trójmiasto
Tatar wołowy
Groźna bakteria w mięsie. "Nie należy spożywać"
BIZNES
Rozebrano całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu
Wschodnie Skrzydło Białego Domu "przeszło do historii"
Świat
Inwrocław
W Inowrocławiu spadł dron szkoleniowy. Żandarmeria Wojskowa o przyczynie
Polska
imageTitle
Gol wyjątkowej urody, zza połowy
EUROSPORT
Jakub Iwaniec
Zarządzenie Żurka w sprawie sędziego Iwańca uchylone
Polska
imageTitle
Kryzys mistrzów NHL. Wypunktował ich Crosby
EUROSPORT
W Tatrach sypnie śniegiem
W Tatrach spadnie dziś sporo śniegu
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica