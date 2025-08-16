Zatłoczone plaże w Brazylii po zmroku Źródło: Reuters

Średnio co około 30 minut w Brazylii przychodzi na świat dziecko, którego matką jest dziewczynka w wieku od 10 do 14 lat - wynika z opublikowanego w czwartek raportu ministerstwa zdrowia Brazylii.

Dokument cytowany przez brazylijskie media powstał w ramach projektu pt. "Dziewczynki matki" na podstawie danych ze szpitali w całym kraju pochodzących z lat 2014-2023.

Autorzy raportu, wskazując na utrzymującą się od lat tendencję wczesnego macierzyństwa kobiet w Brazylii, odnotowują, że średnio każdego dnia dziecko rodzi 57 dziewczynek w wieku 10-14 lat.

Najczęściej nastoletnimi matkami zostają mieszkanki północnych stanów

Przedstawiciele resortu zdrowia odnotowali, że najczęściej nastoletnimi matkami zostają przedstawicielki rdzennej ludności Brazylii, a także czarnoskóre mieszkanki wsi. Zazwyczaj pochodzą ze stanów położonych na północy kraju.

Ministerstwo zdrowia Brazylii szacuje, że w ciągu minionego roku utrzymała się tendencja częstych narodzin dzieci przez matki mające poniżej 14 lat. Miało ich przyjść na świat ponad 20 tysięcy.

Zgodnie z brazylijskim kodeksem karnym relacje seksualne z dziećmi poniżej 14. roku życia są uznawane za przestępstwo.

