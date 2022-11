Protesty kierowców ciężarówek po porażce Bolsonaro, obawy o ograniczenie eksportu żywności

Jair Bolsonaro , który przegrał w niedzielę w wyborach prezydenckich na rzecz byłego prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy, jeszcze nie uznał zwycięstwa swojego rywala - zrobiło to wielu czołowych polityków z jego najbliższego otoczenia politycznego. Uczynili to niezależnie od wcześniejszych zastrzeżeń Bolsonaro dotyczących niezawodności brazylijskiego systemu głosowania elektronicznego.

W stolicy kraju policja – obawiając się wkroczenia demonstrantów do budynku Sądu Najwyższego - odcięła dostęp do głównego bulwaru prowadzącego do gmachu władz. Służby bezpieczeństwa poinformowały, że w poniedziałek doszło do 236 protestów – część z nich doprowadziła do całkowitego zablokowania dróg.