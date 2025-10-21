Interwencja brazylijskiej policji Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek brazylijskie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że odnotowano już dziewięć zgonów z powodu zatrucia metanolem. Do sześciu z nich doszło w najludniejszym brazylijskim stanie Sao Paulo. Dwa inne zgony miały miejsce w stanie Pernambuco, a jeden w stanie Parana.

Informacje o pierwszych zatruciach zaczęły napływać do służb sanitarnych jeszcze pod koniec września. Na początku miesiąca władze informowały o łącznie kilkuset podejrzeniach zatrucia metanolem. W poniedziałkowym komunikacie wyjaśniono, że "578 zdarzeń nie zostało uznanych za przypadek zatrucia tą substancją". Resort podkreślił, że "dotychczas potwierdzonych zostało 47 zatruć metanolem, a w odniesieniu do 57 trwają badania".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 25 ofiar alkoholu metylowego w Rosji

Najgorsza sytuacja panuje w Sao Paulo

Według dochodzenia służb sanitarnych zatrucia metanolem potwierdzono jak dotąd w łącznie czterech stanach, oprócz Sao Paulo, Parany i Pernambuco jest to także Rio Grande do Sul.

Najgorsza sytuacja panuje w Sao Paulo, gdzie potwierdzono 38 przypadków, a 19 jest nadal badanych. W ramach działań podjętych w ostatnich dniach przez resort zdrowia w tym stanie zwiększono liczbę laboratoriów badających możliwe zatrucia metanolem, a także podjęto akcję informacyjną mającą na celu szybkie wykrywanie symptomów intoksykacji.

Władze prowadzą dochodzenie, by ustalić, w jaki sposób metanol trafił do sprzedaży. Do najpowszechniejszych objawów zatrucia metanolem należą bóle brzucha, wymioty, a także silne zawroty głowy. W najpoważniejszych przypadkach spożycie tej substancji skutkuje ślepotą, śpiączką lub zgonem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rośnie liczba ofiar masowego zatrucia alkoholem, wśród zmarłych cudzoziemcy