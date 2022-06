Obrońca praw rdzennych mieszkańców zamordowany w dżungli. "Zginął jako nasza tarcza"

Gdy rozeszła się wieść o zaginięciu Brazylijczyka Bruno Pereiry oraz brytyjskiego dziennikarza Doma Phillipsa w amazońskiej dolinie Javari sześć miejscowych plemion zorganizowało pilne spotkanie. Patrole składające się z przedstawicieli rdzennej ludności, zorganizowane niegdyś przez Pereirę, na własną rękę rozpoczęły poszukiwania mężczyzn na dopływie Amazonki, która biegnie przez ich rezerwaty. Nie mieli jednak wątpliwości co do ich losu - donosi w poniedziałek agencja Reutera.

57-letni dziennikarz Dom Phillips i jego przewodnik, 41-letni brazylijski naukowiec Bruno Araujo Pereira zaginęli 5 czerwca w czasie podróży do doliny Javari w Amazonii. Ostatni raz widziano ich w wiosce Sao Rafael, gdzie towarzyszyli grupie rdzennych mieszkańców w patrolu na rzece. Stamtąd mieli udać się łodzią do oddalonego o dwie godziny rejsu miasta Atalaia do Norte. Nigdy jednak nie dotarli na miejsce.