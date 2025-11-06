Logo strona główna
Świat

Ma 70 lat. Dostała pierwszy w życiu dokument tożsamości

Maria Imaculada Conceicao otrzymała dokument tożsamości
Zatłoczone plaże w Brazylii po zmroku
Źródło: Reuters
Samotna Brazylijka latami walczyła o otrzymanie aktu urodzenia. Kobieta nie wie, kiedy i gdzie się urodziła, a także kim są jej rodzice. W związku z brakiem dokumentów nie mogła iść do lekarza, uczyć się czy brać udziału w wyborach. Sąd, mimo braku danych, zdecydował się przyznać kobiecie dokument tożsamości.

Jak poinformowało biuro rzecznika praw obywatelskich stanu Ceara (DPC), na północnym wschodzie Brazylii sąd pomimo braku danych o pochodzeniu około 70-letniej Marii Imaculady Conceicao zgodził się na wystawienie jej aktu urodzenia.

- Bez dokumentu tożsamości nie mogłam iść do lekarza, uczyć się czy udać się na głosowanie - powiedziała po otrzymaniu metryki Conceicao, cytowana przez stronę internetową stanowego biura rzecznika praw obywatelskich.

Maria Imaculada Conceicao otrzymała dokument tożsamości
Maria Imaculada Conceicao otrzymała dokument tożsamości
Źródło: Defensoria Pública do Ceará

"Nie wiedziałam, kim jestem. Teraz już wiem"

Kobieta, którą latami nazywano "Conceicao", wybrała to słowo na swoje nazwisko, zaś dzień 8 grudnia na swoje urodziny.

Sprecyzowała, że swoje imię i nazwisko wzięła od nazwy przypadającego w tym dniu w Kościele katolickim święta Niepokalanego Poczęcia Maryi (Imaculada Conceicao de Maria).

- Nie wiem, kiedy i gdzie się urodziłam, a także kim są moi rodzice. Dotychczas nie wiedziałam, kim jestem. Teraz już wiem - podsumowała Brazylijka, przyznając, że swoją metrykę zawdzięcza wsparciu jednej z sąsiadek, która pomogła jej przygotować wniosek o akt urodzenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Defensoria Pública do Ceará

Brazylia
