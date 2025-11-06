Zatłoczone plaże w Brazylii po zmroku Źródło: Reuters

Jak poinformowało biuro rzecznika praw obywatelskich stanu Ceara (DPC), na północnym wschodzie Brazylii sąd pomimo braku danych o pochodzeniu około 70-letniej Marii Imaculady Conceicao zgodził się na wystawienie jej aktu urodzenia.

- Bez dokumentu tożsamości nie mogłam iść do lekarza, uczyć się czy udać się na głosowanie - powiedziała po otrzymaniu metryki Conceicao, cytowana przez stronę internetową stanowego biura rzecznika praw obywatelskich.

Maria Imaculada Conceicao otrzymała dokument tożsamości Źródło: Defensoria Pública do Ceará

"Nie wiedziałam, kim jestem. Teraz już wiem"

Kobieta, którą latami nazywano "Conceicao", wybrała to słowo na swoje nazwisko, zaś dzień 8 grudnia na swoje urodziny.

Sprecyzowała, że swoje imię i nazwisko wzięła od nazwy przypadającego w tym dniu w Kościele katolickim święta Niepokalanego Poczęcia Maryi (Imaculada Conceicao de Maria).

- Nie wiem, kiedy i gdzie się urodziłam, a także kim są moi rodzice. Dotychczas nie wiedziałam, kim jestem. Teraz już wiem - podsumowała Brazylijka, przyznając, że swoją metrykę zawdzięcza wsparciu jednej z sąsiadek, która pomogła jej przygotować wniosek o akt urodzenia.

