Napięcie rośnie, a "porozumienie może okazać się nieosiągalne"

Urzędnicy irańscy twierdzą, że tylko zawieszenie broni w Strefie Gazy powstrzymałoby Iran przed bezpośrednim uderzeniem na Izrael w odwecie za zabicie przywódcy Hamasu Ismaila Hanijego. Dokumenty, do których dotarł "New York Times", mają pokazywać, że "porozumienie może okazać się nieosiągalne". Do sprawy spodziewanego irańskiego ataku odwetowego na Izrael odniósł się prezydent USA Joe Biden.

Porozumienie może okazać się nieosiągalne

Biden: Iran może zrezygnować z odwetu

Axios: Blinken przełożył wizytę na Bliskim Wschodzie

Wizyta Blinkena, który miał omówić możliwości doprowadzenia do zawieszenia broni w Strefie Gazy, nie była dotąd oficjalnie zapowiadana, lecz we wtorek do Kairu przyleciał wysłannik Białego Domu do spraw Bliskiego Wschodu Brett McGurk, zaś Liban odwiedził wysłannik do spraw energii Amos Hochstein, który również zajmował się staraniami, by nie dopuścić do rozszerzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie.