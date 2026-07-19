Czy to jeszcze wojna, czy już coś więcej?

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Szczególnym zainteresowaniem Albanese jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. Od 1 maja 2022 prawniczka pełni funkcję specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. okupowanych terytoriów palestyńskich. Na początku roku - jak informował dziennik "Le Monde" - władze Francji domagały się jej dymisji z "powodu jej antysemickiej wypowiedzi". Zarzucały jej podżeganie do mowy nienawiści.

Jacek Tacik: Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy?

Francesca Albanese: Tak, Izrael dopuścił się działań o charakterze ludobójczym w Strefie Gazy po ataku przeprowadzonym przez grupy kierowane przez Hamas w październiku 2023 roku - co zostało udokumentowane nie tylko przeze mnie, ale również przez wiele niezależnych organizacji i ekspertów. Ludobójstwo trwa nadal i rozszerza się na inne części terytorium nielegalnie okupowanego przez Izrael, a więc - poza Strefę Gazy - na Zachodni Brzeg oraz Wschodnią Jerozolimę.

Benjamin Netanjahu, izraelski premier, jest zbrodniarzem wojennym?

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Benjamina Netanjahu za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. W związku z tym jest on obecnie międzynarodowo poszukiwany i powinien zostać postawiony przed wymiarem sprawiedliwości w Hadze. Tymczasem nadal planuje wojnę i śmierć dla Palestyńczyków, Libańczyków oraz innych narodów regionu, a także sprowadza nędzę na Izraelczyków.

Hamas to organizacja terrorystyczna?

Powiem to, co w tej sprawie mówi Organizacja Narodów Zjednoczonych. Po pierwsze: nie ma wątpliwości, że Hamas dopuścił się aktów terrorystycznych w Izraelu.