Clinton opowiedział o romansie z Lewinsky

W dokumencie "Hillary" były prezydent przyznał, że jego zdrada była niewybaczalna. Równocześnie zastrzegł, że znajdował się pod presją i porównał pracę w Białym Domu do wielorundowej bokserskiej walki.

- Czujesz jakbyś się zataczał, walczysz w 15-rundowym pojedynku pięściarskim, który przedłużono do 30 rund i jest coś, co pozwoli odpocząć twojej głowie, oto co się wydarzyło – tłumaczył Bill Clinton. - W życiu każdego są presja, rozczarowania, przerażające sytuacje, obawy przed czymś - wymieniał. Romans z Lewinsky, byłą stażystką w Białym Domu, miał być jednym ze sposobów "radzenia sobie z niepokojami" - dodał.