Rozpoczyna się inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju

Ministerstwo spraw zagranicznych Białorusi podało w czwartek, że przywódca tego kraju Alaksandr Łukaszenka otrzymał zaproszenie na posiedzenie Rady Pokoju w Waszyngtonie i miał w nim uczestniczyć szef białoruskiej dyplomacji Maksim Ryżankou, ale strona białoruska nie otrzymała wiz.

W oświadczeniu resort pisze, że poinformował stronę amerykańską o udziale Ryżankoua, "jednak mimo dopełnienia przez nas wszystkich niezbędnych procedur naszej delegacji nie wydano wiz".

"W tej sytuacji zasadne jest pytanie: o jakim pokoju i jakich krokach mówimy, skoro organizatorzy nie są w stanie nawet dopełnić podstawowych formalności, byśmy mogli wziąć udział?" - napisano w oświadczeniu.

Visas for our delegation to the Peace Council meeting were not issued, despite all documents being submitted on time and procedures followed.



Belarus had informed organizers that, by decision of the Head of State, Foreign Minister Maxim Ryzhenkov would attend.



The invitation… pic.twitter.com/Ttzo3zDm7z — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) February 19, 2026 Rozwiń Źródło: X

Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju Trumpa

Rządzący Białorusią od 1994 roku Łukaszenka zgodził się w styczniu przystąpić do Rady Pokoju na zaproszenie wydane przez USA w ramach normalizacji stosunków, obejmującej zwolnienie więźniów politycznych przez Mińsk. Prezydent USA Donald Trump nazwał Łukaszenkę "bardzo szanowanym" przywódcą.

Pierwsze posiedzenie założonej przez Trumpa Rady Pokoju odbyło się w czwartek w Waszyngtonie. Zgromadziło przedstawicieli 49 państw, w tym większość w charakterze obserwatora.

Posiedzenie Rady Pokoju Trumpa

Kilkanaście krajów było reprezentowanych na szczeblu głowy państwa lub szefa rządu, między innymi Argentyna, Bahrajn, Katar, Kazachstan, Indonezja, Albania, Egipt, Węgry, Rumunia, Armenia i Kambodża. Polskę reprezentował w charakterze obserwatora szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Adam Styczek