Strona amerykańska jest "niewiarygodnie głęboko rozczarowana przebiegiem wyborów na Białorusi"

- Pragniemy, by to wszystko zakończyło się pozytywnie dla narodu białoruskiego - podkreślił sekretarz stanu USA Mike Pompeo w obszernym wywiadzie, jakiego udzielił Radiu Wolna Europa. - Podejmiemy niezbędne kroki, by tak się właśnie stało - zapewnił. - Dziś znowu jesteśmy świadkami tego, że brutalna siła jest używana wobec pokojowo nastawionych manifestantów w sposób absolutnie niewspółmierny z tym, jak do takich protestów należy podchodzić - powiedział.