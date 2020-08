Całe życie marzę o kraju przede wszystkim wolnym, z wolną gospodarką, z wolnymi mediami - powiedział we "Wstajesz i wiesz" Alex Peralyhin, Białorusin mieszkający w Polsce. Mówił również o trwających w jego kraju protestach i obawach obywateli związanych z sytuacją polityczną. - Wydaje mi się, że większość ludzi, którzy obserwują sytuację na Białorusi, boi się nieprzewidywalności Alaksandra Łukaszenki - ocenił.

Tysiące ludzi zebrało się w niedzielę po południu pod pomnikiem Miasta Bohatera w centrum Mińska, gdzie rozpoczął się opozycyjny marsz wolności . Białoruska sekcja Radia Swoboda podała, że na wiec przyszło co najmniej 100 tysięcy osób, niektóre niezależne białoruskie media podawały, że manifestacja zgromadziła nawet 200 tysięcy osób. Następnie uczestnicy demonstracji przeszli w kierunku gmachów rządowych. Domagali się uczciwych wyborów i zmiany władzy.

O obawach, jakie pojawiają się wśród Białorusinów, mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Alex Peralyhin, Białorusin mieszkający w Polsce. - Wydaje mi się, że większość ludzi, którzy obserwują sytuację na Białorusi, boi się nieprzewidywalności Łukaszenki - ocenił.

- Widzę, że teraz milicja odpuściła i przestała brutalnie zatrzymywać ludzi, chociaż na przykład wczoraj cały czas spodziewaliśmy się, że może coś się wydarzy. (...) Wszyscy boją się dokładnie tego, że oni znów zaczną jakieś mocniejsze represje wobec protestujących. Mamy nadzieję, że to się nie stanie, bo coraz więcej fabryk, coraz więcej ludzi strajkuje i protest coraz bardziej nabiera masowości - kontynuował.

- Ale to są na szczęście na razie spekulacje - dodał gość "Wstajesz i wiesz". - Bo taka pomoc może przyjść, jeżeli na przykład Białoruś zostanie napadnięta z zewnątrz. Mamy nadzieję, że przeciwko obywatelom takie wojsko się nie zorganizuje - przyznał Alex Peralyhin.

"Marzymy o zwykłej podstawowej wolności"

Peralyhin przyznał, że czuje, iż jego marzenia są bliższe zrealizowania. Jak ocenił, kiedyś tematy polityczne na Białorusi "były tabu i ludzie starali się w ogóle o tym nie mówić". - Teraz wszystko się zmieniło. Ludzie rozmawiają o tym w pubach, na ulicach i to jest temat codzienny. Więc wierzę w to, że naprawdę teraz jest szansa na to, że na Białorusi w końcu uda się zmienić ten reżim - ocenił.