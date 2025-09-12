Wczoraj uwolniony i wczoraj "zabrany przez zamaskowanych ludzi"

Przyjazd uwolnionych na Białorusi więźniów do ambasady USA w Wilnie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Gdy przyjechaliśmy w czwartek na granicę (z Litwą), Mikoła Statkiewicz praktycznie wybiegł z autobusu i pobiegł na terytorium Białorusi. Został zatrzymany. Potem spędził pewien czas w pasie przygranicznym - powiedział Denis Kuczynski, doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, w rozmowie z niezależnym białoruskim portalem Zerkało.

Dodał, że Statkiewicza próbowano przekonać do wyjazdu na Litwę, ale odmówił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Uwolnieni na Białorusi więźniowie już w Wilnie

Inny białoruski opozycjonista Jawhen Wilski powiedział, że Statkiewicz został zabrany w nieznanym kierunku przez zamaskowanych ludzi, którzy przez cały czas byli blisko. - Stali obok, w odległości trzech metrów. Nikt mu nic nie mówił, dokąd go zabiorą. Czas się skończył, więc poszliśmy, a jego poprowadzono w inną stronę - dodał Wilski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD