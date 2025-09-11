Uwolnieni na Białorusi więźniowie już w Wilnie

Przyjazd uwolnionych na Białorusi więźniów do ambasady USA w Wilnie Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Do odzyskania przez nich wolności przyczynił się Donald Trump, który wysłał do Alaksandra Łukaszenki swego negocjatora.

Którzy z Polaków odzyskali wolność, jeszcze nie wiadomo. MSZ zapowiada, że informacje pojawią się dopiero wtedy, gdy dotrą oni do celu.

Uwolniony z więzienia opozycjonista Mikoła Statkiewicz i kilku jego rodaków odmówiło opuszczenia Białorusi - przekazał niezależny portal Nasza Niwa i telewizja Biełsat. Przebywają oni w pasie granicznym z Litwą.

W ramach umowy z reżimem Łukaszenki Amerykanie zdjęli sankcje na białoruskie linie lotnicze

Ambasada USA na Litwie podała w czwartek, że po negocjacjach w Mińsku kierowana przez USA delegacja jest w drodze do Wilna. Grupa 52 uwolnionych więźniów po południu przekroczyła już granicę Litwy.

Jak przekazał o godz. 16. rzecznik MSZ Paweł Wroński, wśród uwolnionych więźniów jest trzech obywateli RP. Zaznaczył, że o tym, kim są, resort poinformuje być może później, ale na razie nie może tego zrobić, bo transport uwolnionych trwa.

Wroński dodał, że w tej grupie nie ma Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i lidera polskiej mniejszości na Białorusi. - Liczymy, że w następnej grupie, która zostanie uwolniona z więzień białoruskich, znajdzie się również Andrzej Poczobut, który jest nieustannie na pierwszym miejscu naszych oczekiwań, i o którego uwolnienie polska dyplomacja stara się w w najprzeróżniejszy sposób - oświadczył rzecznik MSZ.

Dodał jednak, że wolność odzyskało też ośmioro Białorusinów - dziennikarzy i współpracowników telewizji Biełsat i innych polskich mediów, o których "uwolnienie starała się również polska dyplomacja".

Spotkanie Aleksandra Łukaszenki i Johna Coale'a Źródło: Associated Press/Belarusian Presidential Press Service

Krótko przed informacją o uwolnieniu 52 więźniów politycznych media podały, że John Coale, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, spotkał się z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

Przyjazd uwolnionych na Białorusi więźniów do ambasady USA w Wilnie 25911609 Źródło: PAP 25911610 Źródło: PAP 25911611 Źródło: PAP 25911612 Źródło: PAP 25911613 Źródło: PAP 25911614 Źródło: PAP 25911615 Źródło: PAP 25911626 Źródło: PAP

Część Białorusinów odmówiła wyjazdu z kraju

Według białoruskiej, reżimowej agencji BiełTA wśród 52 uwolnionych więźniów jest 38 Białorusinów i 14 obcokrajowców.

Agencja podała, że uwolnienie tych osób nastąpiło na prośbę Donalda Trumpa i innych przywódców. Dodała, że chodzi o osoby skazane na Białorusi na podstawie zarzutów dotyczących "działalności szpiegowskiej" czy "udziału w działalności ekstremistycznej i terrorystycznej". Pod takimi zarzutami skazywani byli tam opozycjoniści oraz uczestnicy prodemokratycznych protestów. Niezależne media białoruskie przekazały nazwiska niektórych uwolnionych. Są nimi: polityk opozycji, były kandydat na prezydenta Mikoła Statkiewicz, białoruski filozof Uładzimir Mackiewicz, aktywista Mikoła Dzjadok, opozycyjny bloger Ihar Łosik, obywatelka Litwy - Elena Ramanauskiene.

Jak podaje portal Nasza Niwa, Statkiewicz odmówił opuszczenia Białorusi. Znajduje się na pasie neutralnym między Białorusią i Litwą.

Informacje o kilku innych Białorusinach, którzy odmówili wyjazdu przekazała też telewizja Biełsat. Przekroczenia granicy Litwy odmawiają także: filozof Uładzimir Mackiewicz, Maksim Winiarski i działacz związkowy Hienadź Fjadynicz.

Prezydent Litwy o uwolnieniu więźniów

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda poinformował wcześniej, że uwolnieni więźniowie - oprócz Polski - pochodzą m.in. z Wielkiej Brytanii, Łotwy, Niemiec, Francji i Litwy.

Na platformie X napisał, że "nikt nie został pominięty". "52 więźniów bezpiecznie przekroczyło dziś granicę litewską z Białorusią, zostawiając za sobą drut kolczasty, zakratowane okna i ciągły strach. Wśród nich, co jest dla mnie szczególnie ważne, było sześciu Litwinów" - przekazał.

"Jestem głęboko wdzięczny Stanom Zjednoczonym i osobiście prezydentowi Donaldowi Trumpowi za ich nieustające wysiłki na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. 52 to dużo. Bardzo dużo. Mimo to ponad 1000 więźniów politycznych wciąż pozostaje w białoruskich więzieniach i nie możemy przestać, dopóki nie dostąpią wolności!" - zapewnił Nauseda.

No man left behind! 52 prisoners safely crossed the Lithuanian border from Belarus today, leaving behind barbed wire, barred windows and constant fear. Among them, which is especially important to me, were 6 Lithuanians. I am deeply grateful to the United States and personally to… pic.twitter.com/PiYJMVL9VP — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 11, 2025 Rozwiń

Pracownik delegatury Unii Europejskiej w Mińsku został uwolniony z aresztu na Białorusi – poinformowała wieczorem szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. "To ogromna ulga. Podzielam radość jego rodziny i przyjaciół. Chcę podziękować naszym partnerom z USA za ich wysiłki i zaangażowanie w ułatwienie (procesu - red.) jego uwolnienia" – napisała na platformie X.

Wysłannik Trumpa: chcemy normalizacji stosunków z Białorusią

Władze Stanów Zjednoczonych chcą przywrócić działalność amerykańskiej ambasady w Mińsku - poinformował jednocześnie, wskazując na uwolnienie więźniów politycznych, John Coale, przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa, który spotkał się bezpośrednio z Łukaszenką.

Jak dodał, cytowany przez białoruską państwową agencję BiełTA, Waszyngton szuka normalizacji stosunków z Mińskiem, w tym wznowienia kontaktów politycznych i gospodarczych. Podczas spotkania z liderem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką wysłannik Trumpa miał również rozmawiać o ewentualnym spotkaniu obu przywódców.

Przy okazji umowy z Białorusią o uwolnieniu więźniów politycznych, Coale przekazał, że USA zdjęły sankcje z białoruskich linii lotniczych.

Przywódca białoruskiego reżimu oświadczył później, że "ich głównym zadaniem jest stać u boku Trumpa i pomagać mu w misji ustanawiania pokoju".

