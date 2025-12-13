Więźniowie polityczni uwolnieni przez Białoruś w ramach porozumienia z USA

Przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 123 więźniów Źródło: TVN24

Jak wynika z przekazywanych informacji 123 więźniów politycznych odzyskało wolność w zamian za zniesienie amerykańskich sankcji na białoruski potas. Są to m.in. obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii, Japonii.

Jak informuje ambasada USA w Wilnie wśród zwolnionych są: polityczka opozycji Maryja Kalesnikawa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, Wiktar Babaryka, Aliaksandr Syrytsa oraz Masatoshi Nakanishi.

Portal Zierkało informuje też o uwolnieniu obywatela Polski Romana Gałuzy. Jak relacjonował reporter TVN24 Mateusz Grzymkowski, mężczyzna był sądzony za rzekomą zdradę stanu, a jego proces toczył się od lipca 2022 roku. Nie wiadomo jednak, gdzie przebywał i w jakich warunkach.

Maryja Kalesnikawa (zdjęcie z 2022 roku) Źródło: PAP/Abaca

Noblista Aleś Bialacki z kolei przez wiele lat walczył o to, żeby Białoruś była wolnym krajem, za co był wielokrotnie represjonowany. - Te represje zaczynały się jeszcze w czasach sowieckich, bowiem od tych czasów ten człowiek, który zdobył Nagrodę Nobla, był antykomunistą - mówił Grzymkowski.

Aleś Bialacki (zdjęcie z 2019 roku) Źródło: TATYANA ZENKOVICH/PAP/EPA

Wiktar Babaryka (zdjęcie z 2021 roku) Źródło: SviatlanaLaza/Shutterdstock

Rozmowy USA z Białorusią

Łukaszenka spotkał się w piątek w Mińsku z wysłannikiem prezydenta USA Johnem Coalem. W sobotę rozmowy były kontynuowane, a ich celem - według doniesień - miało być uwolnienie więźniów politycznych.

Tego dnia agencja BiełTA poinformowała, że "USA znoszą sankcje na białoruski potas (nawozy potasowe)". Białoruś jest jednym z głównych producentów potasu w Europie.

Sobotnia informacja o uwolnieniu ponad 100 osób oznacza, że to największa grupa przeciwników Łukaszenki, jaką w tym roku wypuściły jednorazowo władze w Mińsku.

