Świat

Więźniowie polityczni uwolnieni przez Białoruś w ramach porozumienia z USA

Maryja Kalesnikawa i Aleś Bialacki
Przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 123 więźniów
Źródło: TVN24
Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka zwolnił 123 więźniów w ramach porozumienia z USA - poinformował Reuters, powołując się na białoruską administrację. Wśród nich ma być Polak Roman Gałuza - podaje portal Zierkało.

Jak wynika z przekazywanych informacji 123 więźniów politycznych odzyskało wolność w zamian za zniesienie amerykańskich sankcji na białoruski potas. Są to m.in. obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii, Japonii

Jak informuje ambasada USA w Wilnie wśród zwolnionych są: polityczka opozycji Maryja Kalesnikawa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, Wiktar Babaryka, Aliaksandr Syrytsa oraz Masatoshi Nakanishi.

Portal Zierkało informuje też o uwolnieniu obywatela Polski Romana Gałuzy. Jak relacjonował reporter TVN24 Mateusz Grzymkowski, mężczyzna był sądzony za rzekomą zdradę stanu, a jego proces toczył się od lipca 2022 roku. Nie wiadomo jednak, gdzie przebywał i w jakich warunkach.

Maryja Kalesnikawa (zdjęcie z 2022 roku)
Maryja Kalesnikawa (zdjęcie z 2022 roku)
Źródło: PAP/Abaca

Noblista Aleś Bialacki z kolei przez wiele lat walczył o to, żeby Białoruś była wolnym krajem, za co był wielokrotnie represjonowany. - Te represje zaczynały się jeszcze w czasach sowieckich, bowiem od tych czasów ten człowiek, który zdobył Nagrodę Nobla, był antykomunistą - mówił Grzymkowski.

Aleś Bialacki (zdjęcie z 2019 roku)
Aleś Bialacki (zdjęcie z 2019 roku)
Źródło: TATYANA ZENKOVICH/PAP/EPA
Wiktar Babaryka (zdjęcie z 2021 roku)
Wiktar Babaryka (zdjęcie z 2021 roku)
Źródło: SviatlanaLaza/Shutterdstock

Rozmowy USA z Białorusią

Łukaszenka spotkał się w piątek w Mińsku z wysłannikiem prezydenta USA Johnem Coalem. W sobotę rozmowy były kontynuowane, a ich celem - według doniesień - miało być uwolnienie więźniów politycznych.

Doniesienia z Białorusi. Część amerykańskich sankcji "zniesiona"
Doniesienia z Białorusi. Część amerykańskich sankcji "zniesiona"

Tego dnia agencja BiełTA poinformowała, że "USA znoszą sankcje na białoruski potas (nawozy potasowe)". Białoruś jest jednym z głównych producentów potasu w Europie.

Sobotnia informacja o uwolnieniu ponad 100 osób oznacza, że to największa grupa przeciwników Łukaszenki, jaką w tym roku wypuściły jednorazowo władze w Mińsku.

OGLĄDAJ: Białoruski reżim zwolnił 123 osoby. Wydanie specjalne w TVN24
Alaksandr Łukaszenka

Białoruski reżim zwolnił 123 osoby. Wydanie specjalne w TVN24
Alaksandr Łukaszenka
Autorka/Autor: kgr/ams, adso

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

BiałoruśWolność słowaAlaksandr Łukaszenka
