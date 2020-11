"Dotychczas ryzykowało się aresztem, a teraz ryzykuje się tym, że cię zabiją"

W TVN24 do śmiertelnego pobicia 31-latka odniosła się dyrektorka TV Biełsat Agnieszka-Romaszewska-Guzy. - To jest taki dobry przykład ślepego terroru. Widać, jak on wygląda w Mińsku - mówiła.

- On postanowił zwrócić im uwagę. Wywiązała się szarpanina, jeszcze na miejscu było widać, jak go biją, potem taszczą go do milicyjnego busika. Zawieźli go do komisariatu - powiedziała. - A z komisariatu nieprzytomnego, z ciężkimi uszkodzeniami mózgu, ranami głowy przewieziono go już do szpitala, gdzie odbyła się operacja, ale człowieka nie udało się już uratować - dodała.