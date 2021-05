"Przestańcie polować na czarownice". Dziennikarze apelują do władz

Prawie stu białoruskich dziennikarzy i pracowników mediów zaapelowało w liście otwartym do władz o uwolnienie reporterów z więzień i aresztów, a także o nieingerowanie w pracę środków przekazu. "Przestańcie polować na czarownice" - głosi apel Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

W apelu, podpisanym jak dotąd przez 94 dziennikarzy i pracowników mediów, opublikowanym w piątek przez niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ), sygnatariusze domagają się także przywrócenia obywatelom dostępu do niezależnych mediów.

"Znani przedstawiciele białoruskiego sektora medialnego wzywają władze do zaprzestania ścigania dziennikarzy, zwolnienia (naszych) kolegów z więzień, powrotu mediów niepaństwowych do systemu druku i dystrybucji, przywrócenia dostępu do stron internetowych i zaprzestania nieuzasadnionej ingerencji państwa w pracę mediów oraz dziennikarzy" - podało BAŻ.