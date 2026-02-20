Mikoła Statkiewicz wyszedł z więzienia. "Ledwo mówi"

Przyjazd uwolnionych na Białorusi więźniów do ambasady USA w Wilnie Źródło: TVN24

Według źródeł zbliżonych do rodziny, na które powołuje się Radio Swoboda, opozycjonista znajduje się w domu w Mińsku.

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, w reakcji na jego zwolnienie, napisała na X: "Kilka miesięcy temu został zwolniony dzięki negocjacjom prowadzonym przez Specjalnego Wysłannika USA Johna Coale'a i wysiłkom wielu osób, które niestrudzenie pracowały. Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym i wszystkim, którzy pomogli w jego uwolnieniu".

"Kiedy Mikalai odmówił przymusowej deportacji z Białorusi, reżim odesłał go z powrotem do więzienia. Przeżył już zawał serca za kratkami. Tym razem przeszedł udar. Teraz ledwo mówi. Tak właśnie reżim traktuje tych, którzy walczą o wolność, doprowadzając więźniów niemal do śmierci" - podkreśliła Cichanouska.

Good news! Mikalai Statkevich is alive and finally home in Minsk.



"Presja przynosi rezultaty. Bez niej więźniowie polityczni nie wyszliby na wolność. Cieszę się, że Mikoła może w końcu przytulić swoją żonę Marynę, która tak długo na niego czekała i tak wytrwale walczyła o niego przez te wszystkie lata" - zwróciła uwagę opozycjonistka.

"Szczerze życzę mu sił i szybkiego powrotu do zdrowia po udarze, którego doznał. Teraz ważne jest, aby Mikoła otrzymał niezbędne leczenie, ciepło rodziny i wsparcie bliskich" - napisała.

"Chciałabym podziękować wszystkim, którzy walczą o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych na Białorusi. Musimy kontynuować walkę, dopóki wszyscy nie zostaną uwolnieni" - dodała.

Uwolniony przez Amerykanów, wrócił do białoruskiego więzienia

69-letni Statkiewicz, długoletni krytyk autorytarnego przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki i były kandydat w wyborach prezydenckich, należał do grupy 52 więźniów politycznych uwolnionych 11 września 2025 roku w wyniku negocjacji władz w Mińsku z administracją USA.

Tydzień później Łukaszenka powiedział, że Statkiewicza przewieziono do strefy neutralnej na granicy między Białorusią a Litwą, ale odmówił opuszczenia kraju, wobec czego został "zabrany z powrotem". Adamowicz powiadomiła wówczas, że jej mąż ponownie trafił do więzienia.

Statkiewicz jest weteranem białoruskiej opozycji. Polityką zajmuje się od 1995 roku. Jest liderem Partii Ludowa Hramada. Jak obliczyło Radio Swaboda, ponad 12 z ostatnich 20 lat spędził w więzieniu. Trzy razy został uznany przez organizacje obrony praw człowieka za więźnia politycznego.

- Jestem gotów ofiarować swoją wolność, by przybliżyć wolność naszego kraju - powiedział w wywiadzie z 2016 roku dla Radia Swaboda po prawie pięciu latach pozbawienia wolności. - Walczę o Białoruś. Będę to robić, dopóki żyję - dodał.

Mikoła Statkiewicz Źródło: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

Statkiewicz był kandydatem w wyborach prezydenckich w 2020 roku, ale został zatrzymany jeszcze przed głosowaniem, po którym na Białorusi wybuchły masowe protesty. Skazano go wtedy w sprawie politycznej na 14 lat więzienia. W 2020 roku Statkiewicz otrzymał Nagrodę Sacharowa.

Według organizacji obrony praw człowieka Wiasna, na Białorusi jest ponad tysiąc więźniów politycznych.

