Sto dni protestów, milion ludzi. "Białorusini nie wybaczą reżimowi"

Ofiary protestów

Ponad 25 tysięcy zatrzymanych

Co tydzień w Mińsku odbywają się cztery marsze: co poniedziałek kilka tysięcy osób uczestniczy w marszu emerytów, dziesiątki osób biorą udział w czwartkowym marszu osób niepełnosprawnych, w soboty odbywają się marsze kobiet, gromadzące od kilkuset do tysięcy uczestniczek, a w niedziele odbywa się główny marsz, w którym bierze udział od kilkudziesięciu do nawet 200-250 tysięcy osób - przekazało Radio Swoboda.