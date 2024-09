Cztery lata temu białoruski reżim zatrzymał aktywistkę Maryję Kalesnikawą, współpracowniczkę liderki opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Od tamtej pory przebywa za kratkami, od ponad półtora roku rodzina nie ma od niej żadnych wieści. Kobieta jest trzymana w ścisłej izolacji. To praktyka stosowana przez reżim wobec przeciwników politycznych Alaksandra Łukaszenki. Według nieoficjalnych informacji - bo tylko takie dochodzą do bliskich Kalesnikawej - jej stan zdrowia jest fatalny. Cierpi na wrzody żołądka i waży jedynie 45 kilogramów.

Polityczny proces i wyrok za "antypaństwową zmowę i ekstremizm"

Kalesnikawa - która jest zawodową flecistką - była jedną z czołowych postaci w sztabie bankiera Wiktara Babaryki, który zamierzał wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 roku jako rywal Alaksandra Łukaszenki. Gdy został zatrzymany i uwięziony, Kalesnikawa dołączyła do ekipy opozycyjnej kandydatki Swiatłany Cichanouskiej.

Po sfałszowanych wyborach funkcjonariusze służb wieźli Kalesnikawą na granicę, zamierzając zmusić ją do opuszczenia kraju. Aktywistka podarła swój paszport, a następnie została zatrzymana i uwięziona. Rok później, w 2021 r., została skazana w politycznym procesie na 11 lat więzienia za "wezwania do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego, zmowę w celu przejęcia władzy w kraju, utworzenie organizacji ekstremistycznej". Sądzona była razem z oskarżonym o to samo adwokatem Maksimem Znakiem (skazany na 10 lat więzienia).