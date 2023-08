Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA odpowiada na pytania "Faktów" TVN o Białoruś i wagnerowców

Obserwujemy to, co dzieje się w Białorusi bardzo uważnie - powiedział w środę rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kirby, pytany przez korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wronę o sytuację związaną między innymi z wagnerowcami w tym kraju. - Jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi polskimi sojusznikami - dodał urzędnik.

- Obserwujemy dokładnie, co się dzieje, jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi polskimi sojusznikami. Wiemy, że to nie jest dla nich kwestia retoryczna, to dla nich rzeczywistość. Żyją tam każdego dnia i szanujemy to. Bardzo poważnie podchodzimy do naszych zobowiązań i artykułu 5. NATO - podkreślił.