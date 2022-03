MSZ: Andżelika Borys zwolniona z białoruskiego więzienia. Spędziła za kratami ponad rok

Rok w więzieniu

Liderce Związku Polaków na Białorusi (ZPB) zarzucono działania mające na celu podżeganie do nienawiści narodowej i religijnej oraz siania niezgody na gruncie przynależności narodowej, religijnej, językowej. Według prokuratury Borys miała działać na rzecz "rehabilitacji nazizmu". Ze wskazanego artykułu na Białorusi groziła za to kara pozbawienia wolności od pięciu do 12 lat.