Łukaszenka ostrzega Litwę. Prezydent Białorusi zleca uszczelnienie granicy

Alaksandr Łukaszenka twierdzi, że Litwa podejmuje działania, które "grożą konfliktem". Zlecił też uszczelnienie granicy z tym krajem. Oskarżenia białoruskiego prezydenta padły po decyzji Wilna, by odsyłać przybywających do kraju nielegalnych migrantów z powrotem na Białoruś.

- Od dzisiaj nikt nie powinien zrobić kroku na terytorium Białorusi z państw sąsiednich, czy to z Zachodu czy ze Wschodu – oświadczył Łukaszenka podczas czwartkowej narady z szefami struktur siłowych. - Macie przykryć każdy metr granicy. Nie na darmo wydawaliśmy kolosalne pieniądze na wojska graniczne, na nasze struktury siłowe. Nasz naród powinien czuć się spokojnie – dodał.

- Nie daj Boże, by oni (Litwini - red.) zaczęli realizować wyrzucanie przez oficjalne przejścia ludzi, których wcześniej tam zaprosili (białoruskie władze przekonują, że UE zaprosiła migrantów). Wiecie, jakie byłyby konsekwencje, oni też - oznajmił.

Łukaszenka oświadczył, że działania Litwy to element "kolorowej rewolucji". Wskazał, że sytuacja na granicy może "grozić konfliktem" - podała agencja Interfax-Zapad.

Odsyłanie nielegalnych migrantów

Od wtorku Litwa odsyła na Białoruś nielegalnych imigrantów, próbujących przekroczyć jej granicę z Białorusią w zakazanych miejscach. Są oni kierowani na przejścia graniczne lub do placówek dyplomatycznych. Białorusini zarzucają sąsiadom łamanie prawa, a prorządowe media informują o "wojnie z migrantami".

Od początku roku liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii czy krajów Afryki, którzy trafiają na Litwę z Białorusi wzrosła kilkudziesięciokrotnie (ich liczba wyniosła ponad 4 tys.) w porównaniu z całym ubiegłym rokiem (81 osób). Wilno jest przekonane, że napływ imigrantów to efekt działań Mińska, który w ten sposób reaguje na unijne sankcje i litewskie wsparcie dla białoruskiej opozycji.

Zawieszone loty

W czwartek Asta Skaisgiryte, doradczyni prezydenta Litwy ds. polityki zagranicznej poinformowała, że Irak zawiesił loty do Mińska. Ruch ten ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu nielegalnej migracji na Litwie. - Wysiłki dyplomatyczne Litwy we współpracy z Unią Europejską przyniosły efekt – loty z Iraku do Mińska są zawieszone – oznajmiła Skaisgiryte, którą cytuje litewski portal 15min.