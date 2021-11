Alaksandr Łukaszenka chce mieć rosyjskie Iskandery

Prezydent Białorusi przypomniał, że podczas wrześniowych ćwiczeń Zapad-2021 używano systemów rakietowych. - Widzimy, gdzie musimy uderzyć pociskiem i użyć Toczki czy Buka - dodał. Toczka to poradziecki taktyczny zestaw rakietowy klasy ziemia-ziemia przewożony na platformie samochodowej, Buk to system kierowanych rakiet ziemia-powietrze, opracowanych jeszcze w ZSRR, przeznaczonych do zwalczania trudnych do przechwycenia celów, jak manewrujące samoloty czy śmigłowce.