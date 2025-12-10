Bez Europy porozumienie jest "nierealne". Papież o planie pokojowym USA

Papież Leon XIV o porozumieniu pokojowym w sprawie Ukrainy. "Wojna toczy się w Europie" Źródło: Reuters

Przed powrotem z Castel Gandolfo do Rzymu Leon XIV ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że rola Europy w negocjacjach na temat zakończenia wojny na Ukrainie "jest bardzo ważna, a jedność krajów europejskich ma ogromne znaczenie".

- Próba osiągnięcia porozumienia pokojowego bez włączenia Europy do rozmów jest nierealna. Wojna toczy się w Europie i uważam, że gwarancje bezpieczeństwa, których poszukujemy dziś i w przyszłości muszą ją obejmować - oświadczył Leon XIV.

Papież dodał też, że "nie wszyscy to rozumieją, ale myśli, że to jest wielka szansa dla wszystkich liderów Europy na to, by się zjednoczyli".

Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Papież o "ogromnej zmianie" i "próbie rozbicia"

Leon XIV poproszony o opinię na temat pokojowego planu prezydenta USA Donalda Trumpa dla Ukrainy przyznał, że nie przeczytał go całego. - Myślę, że niestety niektóre fragmenty, które widziałem, w znacznym stopniu zmieniają to, co przez wiele, wiele lat było prawdziwym sojuszem między Europą a Stanami Zjednoczonymi - stwierdził.

Nawiązał również do ostatnich wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. - Uwagi na temat Europy, które padały również w ostatnich wywiadach, moim zdaniem próbują rozbić to, co powinno być bardzo ważnym sojuszem dziś i w przyszłości - mówił. - To jest program, który ułożył prezydent Trump i jego doradcy. On jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i ma prawo to robić. On zawiera rzeczy, z którymi, jak myślę, zgodzi się wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy wielu innych popatrzy na to inaczej - mówił papież.

Nawiązując do zaangażowania Watykanu na rzecz powrotu do domów ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji, Leon XIV poinformował, że rozmawiał o tym podczas wtorkowego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

- Większość podejmowanych działań niestety trwa bardzo powoli, ale one są zakulisowe i wolę tego nie komentować. Pracujemy nad tym i próbujemy sprowadzić te dzieci do domów, do rodzin - wyjaśnił.

