Świat

Netanjahu uprzedził Trumpa. Prezydent USA "nie powiedział nie"

Zniszczony budynek w Dosze. Izrael miał w stolicy Kataru zaatakować przywódców Hamasu
Katar. Wybuch w Dosze
Źródło: Reuters
Premier Izraela Benjamin Netanjahu uprzedził prezydenta USA Donalda Trumpa przed atakiem na liderów Hamasu w Katarze - donosi portal Axios, powołując się na izraelskie źródła. Według nich Trump "nie powiedział nie". Informacje te przeczą wersji Białego Domu.

- Donald Trump wiedział o uderzeniu przed wystrzeleniem rakiet. Najpierw była dyskusja na poziomie politycznym między Netanjahu i Trumpem, a potem przez kanały wojskowe. Trump nie powiedział nie - powiedział portalowi wysoki rangą izraelski urzędnik.

Jego wersję miało potwierdzić też dwóch innych izraelskich urzędników. Rozmowa miała odbyć się o godz. 8 czasu w Waszyngtonie, podczas gdy doniesienia o wybuchach w Katarze pojawiły się o godz. 8.51.

Zniszczony budynek w Dosze. Izrael miał w stolicy Kataru zaatakować przywódców Hamasu
Zniszczony budynek w Dosze. Izrael miał w stolicy Kataru zaatakować przywódców Hamasu
Źródło: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Forum

Twierdzenia te są sprzeczne z wersją wydarzeń podawaną przez Biały Dom, według której Trump miał się dowiedzieć o ataku od amerykańskiego wojska w momencie, gdy rakiety były już w powietrzu. USA miały następnie ostrzec Katar, lecz stało się to już po uderzeniu pocisku w Dosze.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Absolutnie niewyobrażalna" operacja. Amerykanie dowiedzieli się w ostatniej chwili

Już po fakcie Trump skrytykował izraelski atak, który według katarskich władz nie zabił przywódców Hamasu, będących byli celem. Określił go jako sprzeczny z celami USA i Izraela, podkreślając też rolę Kataru jako cennego sojusznika USA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Netanjahu wzywa Katar. "Mamy 11 września, pamiętamy o 7 października"
Gruzy wieżowca Al-Ghafari w mieście Gaza
Wieżowce w Gazie padają jeden po drugim
Marco Rubio w Jerozolimie
Rubio w Jerozolimie mimo krytyki ataku Izraela na Katar

Rubio: nadal mamy Hamas, zakładników i wojnę

Administracja Trumpa usiłuje od tego czasu załagodzić spór z sojusznikiem. W ubiegłym tygodniu premier kraju Mohamed al-Thani spotkał się na kolacji z prezydentem Trumpem, a sekretarz stanu Marco Rubio złoży wizytę w Dosze po poniedziałkowej podróży do Izraela.

- Rozumiemy, że oni (Katarczycy) nie są zadowoleni z tego, co się stało - powiedział w wywiadzie dla Fox News Rubio. - Myślę, że nasze przesłanie jest takie, że bez względu na wszystko, nadal mamy Hamas, nadal mamy zakładników i nadal mamy wojnę – zwrócił uwagę.

- Wszystkie te rzeczy nadal trzeba rozwiązać i mamy nadzieję, że Katar i wszyscy nasi partnerzy z Zatoki Perskiej będą nadal dodawać coś konstruktywnego do przedstawiania tej alternatywy. W ich interesie leży, aby ta wojna się zakończyła - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Forum

TAGI:
IzraelKatarHamasUSABenjamin NetanjahuDonald Trump
