Świat

Netanjahu spotka się z Trumpem

Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Delegacja USA: Steve Witkoff i Jared Kushner oraz szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi
Premier Izraela Benjamin Netanjahu ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Rozmowy mają dotyczyć Iranu i ich programu atomowego.

W piątek w stolicy Omanu, Maskacie, spotkali się przedstawiciele USA oraz irańskiego reżimu. Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi nazwał je "dobrym początkiem" i przekazał, że dotyczyły wyłącznie programu atomowego, choć Amerykanie chcieli też poruszyć inne tematy. W rozmowach pośredniczyły władze Omanu. Obie strony zapowiedziały, że wkrótce odbędą się kolejne rozmowy.

Jak poinformowała w sobotę kancelaria premiera Izraela, w środę Benjamin Netanjahu spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem, by omówić kwestię negocjacji z Iranem.

Donald Trump
Nagły zwrot w polityce handlowej. Trump podpisał rozporządzenie
BIZNES
Prezydent USA Donald Trump
Trump cierpliwy w sprawie umowy. "Mamy mnóstwo czasu"
Iran. Piesi w Teheranie
MSZ: polscy obywatele powinni natychmiast opuścić jego terytorium
BIZNES

Iran żąda uznania ich prawa do wzbogacania uranu

Przedstawiciele Teheranu wykluczyli możliwość poddania pod dyskusję programu rozwoju irańskich pocisków rakietowych - jednego z największych arsenałów tego typu na Bliskim Wschodzie. Ponadto chcą, aby uznano ich prawo do wzbogacania uranu.

Tymczasem premier Izraela uważa, że negocjacje muszą obejmować ograniczenie liczby pocisków balistycznych - poinformowała kancelaria Netanjahu w oświadczeniu. Innym żądaniem Izraela jest to, aby Teheran przestał wspierać takie organizacje jak Hamas, Hezbollah i Ruch Huti w Jemenie - co nazywa "irańską osią".

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ARIEL SCHALIT / POOL

Benjamin NetanjahuIzraelIranUSABliski WschódHezbollahHutiHamasOman
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica