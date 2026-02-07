Netanjahu spotka się z Trumpem

Delegacja USA: Steve Witkoff i Jared Kushner oraz szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi

W piątek w stolicy Omanu, Maskacie, spotkali się przedstawiciele USA oraz irańskiego reżimu. Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi nazwał je "dobrym początkiem" i przekazał, że dotyczyły wyłącznie programu atomowego, choć Amerykanie chcieli też poruszyć inne tematy. W rozmowach pośredniczyły władze Omanu. Obie strony zapowiedziały, że wkrótce odbędą się kolejne rozmowy.

Jak poinformowała w sobotę kancelaria premiera Izraela, w środę Benjamin Netanjahu spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem, by omówić kwestię negocjacji z Iranem.

Iran żąda uznania ich prawa do wzbogacania uranu

Przedstawiciele Teheranu wykluczyli możliwość poddania pod dyskusję programu rozwoju irańskich pocisków rakietowych - jednego z największych arsenałów tego typu na Bliskim Wschodzie. Ponadto chcą, aby uznano ich prawo do wzbogacania uranu.

Tymczasem premier Izraela uważa, że negocjacje muszą obejmować ograniczenie liczby pocisków balistycznych - poinformowała kancelaria Netanjahu w oświadczeniu. Innym żądaniem Izraela jest to, aby Teheran przestał wspierać takie organizacje jak Hamas, Hezbollah i Ruch Huti w Jemenie - co nazywa "irańską osią".

