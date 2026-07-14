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Świat

Pożar w wieżowcu w Brukseli. Są ofiary śmiertelne

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Pożar w OXY Tower w Brukseli (14 lipca 2026 roku)
Pożar w OXY Tower w Brukseli (14 lipca 2026 roku)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Około 200 robotników znajdowało się w wieżowcu OXY Tower w centrum Brukseli, kiedy na drugim piętrze wybuchł pożar. Zginęło sześć osób, których ciała wydobyto z szybu windy. Na miejsce tragedii udali się król Belgów Filip I oraz premier Bart De Wever.

Pożar wybuchł we wtorek rano w biurowcu OXY Tower w centrum Brukseli, który przechodzi gruntowną renowację. Jego przyczyna nie została jeszcze ustalona.

Wszystkie ofiary były w szybie windy

Kiedy na drugim piętrze budynku pojawił się ogień, na miejscu miało znajdować się około 200 robotników. Płomienie rozprzestrzeniły się do szybu windy. Jak podają lokalne media, prokuratura potwierdziła, że to właśnie stamtąd wydobyto sześć ciał.

Dwie osoby z oparzeniami trafiły do szpitala, a strażak z udarem cieplnym musiał zostać opatrzony na miejscu zdarzenia. Po południu premier Bart De Wever towarzyszył królowi Filipowi I na miejscu pożaru w centrum Brukseli.

OXY Tower w Brukseli
OXY Tower w Brukseli
Źródło zdjęcia: Reuters

W budynku OXY znajdują się apartamenty, restauracje i bar na dachu. Obecnie jest on zamknięty dla osób postronnych.

Źródło: PAP, BBC News
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Tagi:
BelgiaBrukselapożar
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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