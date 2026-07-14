Świat Pożar w wieżowcu w Brukseli. Są ofiary śmiertelne Oprac. Filip Czerwiński |

Pożar w OXY Tower w Brukseli (14 lipca 2026 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Pożar wybuchł we wtorek rano w biurowcu OXY Tower w centrum Brukseli, który przechodzi gruntowną renowację. Jego przyczyna nie została jeszcze ustalona.

Wszystkie ofiary były w szybie windy

Kiedy na drugim piętrze budynku pojawił się ogień, na miejscu miało znajdować się około 200 robotników. Płomienie rozprzestrzeniły się do szybu windy. Jak podają lokalne media, prokuratura potwierdziła, że to właśnie stamtąd wydobyto sześć ciał.

Dwie osoby z oparzeniami trafiły do szpitala, a strażak z udarem cieplnym musiał zostać opatrzony na miejscu zdarzenia. Po południu premier Bart De Wever towarzyszył królowi Filipowi I na miejscu pożaru w centrum Brukseli.

OXY Tower w Brukseli Źródło zdjęcia: Reuters

W budynku OXY znajdują się apartamenty, restauracje i bar na dachu. Obecnie jest on zamknięty dla osób postronnych.