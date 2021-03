Pięć lat od ataków. Minuta ciszy i kwiaty od króla i królowej

"Dzielić ze sobą stratę i pustkę"

Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Unii zapewniło, że nasz kraj solidaryzuje się z tymi, którzy stracili bliskich i wezwało do jedności przeciwko terroryzmowi.

"Wspominamy tych, których straciliśmy"

We właściwym procesie, który rozpocznie się w 2022 roku, na ławie oskarżonych zasiądzie 10 osób - zdecydowali sędziowie. Wcześniej, sześciu terrorystów będzie sądzonych w osobnym procesie we Francji. Za zamachy w Paryżu z listopada 2015 roku i z Brukseli z 2016 r. odpowiada ta sama komórka ta zwanego Państwa Islamskiego (IS).