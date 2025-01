Belgijski urząd zajmujący się bezpieczeństwem żywności zalecił, by nie jeść choinek bożonarodzeniowych. Zaskakująca rada pojawia się w odpowiedzi na kampanię miasta Gandawa, które zachęcało swoich mieszkańców do spożywania igieł z choinki.

Oświadczenie wydała we wtorek belgijska federalna agencja ds. bezpieczeństwa żywności (FASFC). Zaleciła w nim, by nie spożywać choinek bożonarodzeniowych. "Choinki nie powinny trafiać do łańcucha pokarmowego" - podkreśliła rzeczniczka instytucji Hélène Bonte.